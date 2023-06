Odbijen zahtjev tužiteljstva - djelatnici suda smiju u štrajk: Ključnu informaciju doznat će tek u ponedjeljak

Županijski sud u Zagrebu odbacio je tužbu DORH-a protiv Sindikata državnih i lokalnih službenika i odlučio da se štrajk najavljen za ponedjeljak smije održati.

Riječ je o privremenoj mjeri, a presuda o zakonitosti štrajka će biti donesena u ponedjeljak.

Nakon neuspjelih pregovora s Ministarstvom pravosuđa o povećanju plaća, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika donio je prošli petak odluku o stupanju u štrajk s početkom 5. lipnja.

Međutim, u četvrtak su dobili tužbu kojom ih se htjelo spriječiti da štrajk održe.

Malenica: "Reforma će zasigurno rezultirati povećanjem plaća"

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica rekao je u petak da je Državno odvjetništvo podnijelo tužbu za zabranu štrajka djelatnicima suda jer smatra da nisu ispunjeni uvjeti za njegovo održavanje, a istaknuo je i da će sud utvrditi je li štrajk zakonit ili ne.

"Primarni razlozi su da se ne radi o subjektima koji su ovlašteni za poduzimanje štrajka i da ne postoje razlozi zbog kojih bi štrajk bio opravdan", rekao je Malenica nakon sjednice Vlade.

Izrada Zakona o plaćama je u završnoj fazi te bi sljedeći tjedan trebao izaći na javno savjetovanje, a nakon zakona o plaćama idu i dvije uredbe.

"Čitava reforma trebala bi završiti početkom sljedeće godine koja će zasigurno rezultirati povećanjem plaća i to upravo za one kategorije državnih i javnih službenika koji su najmanje plaćeni, a riječ je o službenicima i namještenicima, što uključuje i one u pravosudnim tijelima", istaknuo je Malenica.