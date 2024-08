Od vikenda moguć novi toplinski val opasan za zdravlje: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Vrijeme u Hrvatskoj i dalje je pod prevladavajućim utjecajem ne osobito jake anticiklone. Sljedećih dana, vrlo postupno s juga će se približavati jača vrućina, koja bi za vikend i u prvoj polovici sljedećeg tjedna mogla rezultirati u novom valu topline koji može biti opasan za zdravlje ljudi.

Kroz tjedan će nas pratiti i dosta sunčano vrijeme, uz povremene nestabilnosti koje će se uglavnom u gorju manifestirati u lokalne pljuskove. Zbog premještanja ove iščezavajuće fronte, noćas i sutra prijepodne u unutrašnjosti će biti više oblaka.

Očekuje nas na kopnu umjereno do pretežno oblačno jutro, a na Jadranu potpuno suprotno, sunčano ili skroz vedro. Puhat će slaba do umjerena, podno Velebita na mahove prolazno i jaka bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 14 do 18, a na Jadranu od 22 do 26 stupnjeva.

Poslijepodne će i u kopnenim krajevima prevladavati sunčano. Vjetar u središnjoj Hrvatskoj slab, a temperatura, možda tek stupanj niža nego danas. Očekuje se većinom između 27 i 29 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji će nakon prolazno umjerene naoblake prijepodne, u drugom dijelu dana biti sunčano, ali uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura: kao i na zapadu, od 27 do 29 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj bi uz dnevni razvoj oblaka moglo biti i ponekog pljuska, izglednije u Gorskom kotaru. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Ujutro bura, a poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura u gorju od 24 do 28, a na sjevernom Jadranu od 31 do 34 stupnja.



U Dalmaciji i sutra sunčano i vruće. Nakon bure i ovdje će puhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, uz obalu oko 32, 33, a u zaleđu ponegdje i 35 stupnjeva.



Temperatura mora je na većini mjernih mjesta između 25 i 28, samo u Dubrovniku ipak svježije, samo 22 stupnja.



UV-indeks će sutra u većini krajeva biti visok ili vrlo visok.

Vrijeme idućih dana

U nastavku tjedna očekuje nas većinom sunčano vrijeme uz porast temperature. Poslijepodnevni pljuskovi izgledni su povremeno u gorskoj Hrvatskoj, dok ih u četvrtak može biti i drugdje u kopnenim krajevima. Prema vikendu opet se zagrijavamo sve više iznad 30.



Na Jadranu će prevladavati sunčano, uz nastavak vrućine koja će u drugoj polovici tjedna još više biti izražena. Pljuskovi su mogući uglavnom u unutrašnjosti Istre, a u četvrtak i drugdje na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren, ujutro burin, danju maestral, za jedrenje postojaniji u četvrtak i petak.

Vikend nam nosi sunčano i još više vruće vrijeme, a vrućina bi početkom sljedećeg tjedna mogla biti i snažnija.

