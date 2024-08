Očekuje se novi toplinski val, temperature ponovno iznad 35 stupnjeva! Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Hrvatsku očekuje djelomice sunčano jutro, uz promjenjivu naoblaku koje će na sjevernom dijelu Jadrana biti tijekom noći i jutra, a na južnom do sredine dana. Zapuhat će slaba do umjerena, podno Velebita na mahove povremeno i jaka bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 15 do 18, u gorju malo niža, a duž Jadrana većinom između 22 i 26 stupnjeva.

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku u središnjoj Hrvatskoj će se zadržati i poslijepodne. Pri tom ovdje može biti i ponekog pljuska s grmljavinom. Zapuhat će mjestimice umjeren sjeveroistočnjak, dok će temperatura biti između 26 i 29 stupnjeva.

Poneki pljusak moguć je i u Slavoniji, uglavnom zapadnije u regiji, u Baranji i Srijemu manje vjerojatno. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti između 28 i 30 stupnjeva.

Malo više oblaka i u gorskoj Hrvatskoj, pa je i u Gorskom kotaru sutra moguć pljusak i grmljavina. Na sjevernom Jadranu će već prijepodne biti dosta sunca, a poslijepodne će sunčano i prevladavati. Ujutro bura, kasnije sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 25 do 28, a na moru od 31 do 33 stupnja.

I u Dalmaciji će od sredine dana prevladavati sunčano. Puhat će jugozapadni i sjeverozapadni vjetar te će biti vruće. Dnevni maksimum temperature se očekuje većinom između 32 i 34 stupnja.



Temperatura mora je od 23 na jugu u Dubrovniku, do 28 stupnjeva na sjeveru u Rovinju.

UV-indeks će sutra u većini krajeva biti umjeren ili visok.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu sljedećih nekoliko dana djelomice ili pretežno sunčano, no ne i posve stabilno. Stoga povremeno uz više oblaka postoji vjerojatnost i za poneki izolirani pljusak ili malo kiše, osobito u četvrtak. Vjetar slab, temperatura u porastu.



Na Jadranu će prevladavati sunčano, uz nastavak vrućine koja će u drugoj polovici tjedna još i pojačati. Na sjevernom dijelu u srijedu i četvrtak stoji tek mala mogućnost za izolirani pljusak. Jutra po buri, poslijepodneva na moru uz maestral.



Izgledan je i novi toplinski val, pred vikend na Jadranu, a za vikend na cijelom našem području. Lokalno će temperatura tih dana ponovno preko 35 stupnjeva. Najvećim dijelom pri tom će biti sunčano.

