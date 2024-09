Od sredine tjedna stabilizacija vremena: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Visinski vrtlog zaslužan za ovo oblačno i kišovito vrijeme, nad našim dijelom Europe zadržavat će se i sljedećih nekoliko dana, što znači da će kiše povremeno biti i dalje. Srećom po nas, u našim krajevima ne u količinama kakve se još u ponedjeljak očekuju u dijelovima Češke, Austrije i Njemačke gdje dodatno pogoršavaju situaciju s poplavama. Postupno smirivanje stiže u drugoj polovici tjedna, pa prema sljedećem vikendu možemo očekivati prvo toplije, a potom i stabilnije i sunčanije vrijeme.



Prvo jutro u novom radnom tjednu u unutrašnjosti još jednom oblačno i povremeno kišovito. Na Jadranu, poglavito južnije očekuju se i sunčana razdoblja, i to češće upravo u ovom prvom dijelu dana. Puhat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno jak, pri tom na moru uz obalu može biti i bure. Jutarnja temperatura, u kopnenim krajevima oko 9, 10 stupnjeva, u gorju i nešto niža, dok će na Jadranu biti većinom između 10 i 15.



Kiša će na kopnu biti učestalija u drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj, nastavit će se sivo i tmurno, a puhat će i slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura, uglavnom od 13 do 16 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji kiša i u ponedjeljak mjestimice može biti obilnija. Zadržat će se dosta svježe i hladno, a puhat će slab do umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeverozapadni, južnije u regiji i zapadni vjetar. Temperatura će biti između 12 i 14 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj oblačno cijeli dan, a kišovito prema večeri. Na sjevernom Jadranu promjenjivo, suho i sunčanije prijepodne, a prema kraju dana i ovdje raste vjerojatnost za kišu. Veći dio dana će puhati slab do umjeren vjetar sa sjevera, dok se navečer i u noći na utorak očekuje jačanje bure. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 11 do 15, a na sjevernom Jadranu između 18 i 21 stupanj.



I Dalmaciju očekuje promjenjivo vrijeme, također suho i sunčanije u prvom dijelu dana, dok poslijepodne i prema večeri rastu šanse za kišu, prije svega u zaleđu, potom sjevernije u regiji. Puhat će slab do umjeren, povremeno i jak sjeverni vjetar i bura, a na jugu sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura, najčešće između 17 i 22 stupnja.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu će i sljedećih dana povremeno će kišiti. U utorak još uz potpuno oblačno nebo, no od srijede rastu šanse za kidanje naoblake, pa bi mjestimice moglo proviriti i sunce. Stabilnije i sunčanije bit će za vikend. Svih dana povremeno će puhati slab do umjeren, a u utorak ponegdje i jak sjeveroistočni vjetar. Jutra svježa i hladna, danju od srijede toplije.



Na Jadranu će biti umjereno do pretežno oblačno, također i povremeno kišovito, češće u srijedu i četvrtak u Dalmaciji. Puhat će umjerena i jaka, na mahove i olujna bura, osobito podno Velebita. Od srijede u Dalmaciji i jugo, i to prvo na samom jugu. I na moru u drugoj polovici tjedna toplije.

Popunjavanjem ovog dugotrajnog visinskog vrtloga i uz to paralelno jačanjem polja visokog tlaka vrijeme bi se prema sljedećem vikendu ipak postupno trebalo i stabilizirati. Tada očekujemo više sunca i više topline.



