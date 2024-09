FOTO/VIDEO Neviđena katastrofa u Češkoj: Ulice pod vodom, stanovnici s vodom do pazuha, pješčani nasipi...

Flooding in Hanušovice, Czechia - 15.09.2024 Hanušovice zatopila povodňová vlna, Morava se za deset minut zvedla o metr. Evakuace není možná Hanušovice na Šumpersku zatopila v neděli dopoledne povodňová vlna, většina lidí zůstala v domech a nestihla se evakuovat. Přišlo to během deseti minut, hladina řeky Moravy se zvedla asi o metr, řekl starosta Marek Kostka. Centrum Hanušovic se zhruba 2900 obyvateli zůstalo pod vodou. Vedení obce evakuaci zakázalo, situace je nebezpečná nejen pro obyvatele, ale i pro záchranáře. Lidé by měli zůstat ve vyšších patrech a počkat na další pokyny. Floods, CentralEurope, Hochwasser, Poland, Austria, powodz, glucholazy, klodzko, Regenmassen, Staudamm, Polen, Rumänien, Tschechien, Polen, Extremregen, povodně, povodeň, deště, prší, déšť, povodne2024, povoden2024, porubka, povoden, svinov, ostravasvinov, dest2024, pogoda, polska, deszcz, ulewa, Powodź, Nawałnica, zalanie, hochwasser, Überschwemmungen, Dauerregen, maltempo, alluvione, inondations, DépressionBoris, Boris2024, intempéries, Roumanie, , Autriche, Pologne, dégâts, Républiquetchèque, Slovaquie, tempêteBoris, StormBoris, europe, CzechRepublic, Hungary, Slovakia, Austria, Niederösterreich, flooding, flood, lluvias, evacuations, cycloonBoris, Oostenrijk, noodweer , Centraal-Europa, cycloon, schade, Oostenrijk, Tsjechië, Roemenië, Nubifragio, tempesta, frane, esondato, precipitazioni , allagamenti, Temporali, pioggia, , temporale, potop, nevreme, nevrijeme, oluja, poplave, poplava, Regenfälle, Erdrutschen, Starkregen, Gewitter-Sturm, Hochwasseralarm, Polonia, repubblicaceca, ,Slovacchia, Ungheri, inondazioni, Wassermassen, fluten, Wien, allagamento, allagamenti, trovoada, desastre, #洪水, Überflutungen , فيضانات, Überflutetes, inondasyon, pluie, sel, banjir, potop , diluvio , inondés , гроза, наводнение, потоп, 洪水 #villámárvíz, Negaiss #HeavyRains, tormenta #alagamentos, prăpăd, vendaval, oversvømmelser, overstroming, tulva, zaplavit, üleujutus, oversvømmelse, inundación, Inundaţii Cechia, Cehia, Чехија, Ĉeĥujo, Ĉeĥio, Çekia, Čekija, Čekiya, Çek Cumhuriyeti, चेक् गणराज्य , Češka, Чешка,Чешка република, Česká republika, Česko, Чэхія, Чехия, Чехія, ჩეხეთი, Չեխ Հանրապետություն, צ'כיה, 체코, チェコ共和国, Chéquia, República Checa, Chequia, República Checa, Chiksuyu, Cộng hoà Séc, Csehország, Czechia, Czechy, Iksiitsu, 捷克, Kekkia, an t-Seic, Poblacht na Seice, Repubblica Ceca, ir-Repubblika Ċeka, Republica Checa, Rèpublik Cèkô, Republik Ceska, Republik Ceko, Republik Czech, Republik Tchek, Repúblikang Tseko, Tseko, Tsekya, République tchèque, Tchéquie, Tchéquia, República Tcheca, Tékkland, التشيك, Tjeckien, Tjekkiet, Tschechia, Tschechie, Tschechien, Tschechien, Tschechische Republik, Tsehhi,Τσεχία, Tšehhi, Tšehhimaa, Tšekki,Tšekin tasavalta, Tsjechië, Tsjechische Republiek, Tsjechje, Tsjeggië, Tsjekkie, Txekia, Txèquia, Çekistan, Tzekia, y Weriniaeth Tsiec, செ குடியரசு povodně, Powódź błyskawiczna, oversvømmelser, potop, overstroming, tulva, zaplavit, üleujutus, oversvømmelse, voldsomme oversvømmelser, inundación, flood, flooding, floods, flashflood, HeavyRains, tormenta, rainfall, alluvione, lluvias, lluvia, chuvas, banjir, enchente, inundaciones, 洪水, thunderstorm, unwetter, unwetterwarnung, فيضانات, ,thunderstorm, alagamentos, wateroverlast, diluvia, 洪水, Flash flooding, flash floods, flooded, flooding, Inundaţii, ploaia torențială, ondergelopen, Unwetterfolgen, cheias, riadas, سيول, Πλημμύρες Flutkatastrophe, Enchente, As cheias de rios e arroios, Chuvarada histórica, Ciclone extratropical causa alagamentos, Alerta vermelho: Tempestades, raios e rajadas de ventos que podem ultrapassar 100 km/h em SC e RStemporal hudih poplav, Πλημμύρισε, floodwaters, Weather Updates Onweer en hagel