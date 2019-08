Veća plaća, besplatan topli obrok, besplatan smještaj i putovanja, čak i plaćanje vrtića vašoj djeci – tako izgleda savršeni poslodavac, a država, u želji da ih bude više, od 1. rujna mijenja Pravilnik koji će poslodavcima omogućiti da na sve navedeno ne plaćaju porez. No, sindikati nisu zadovoljni, a stručnjaci oko svega skeptični.

Troškovi prehrane radnika za poslodavce su od 1. rujna neoporezivi i to u obliku paušalne naknade za topli obrok u iznosu od 416 kn mjesečno ili u obliku troška do 12.000 kuna godišnje, ukoliko poslodavac radnicima sam osigura hranu u restoranu ili prostorijama tvrtke.

Poslodavci od rujna neoporezivo do 2500 kuna mogu radnicima plaćati i odmor pomoću takozvane CRO kartice za putovanja izvan srca turističke sezone. Neoporeziv će biti i smještaj radnika do visine stvarnih izdataka, a tvrtka će djeci svojih zaposlenika moći neoporezivo plaćati i vrtić.

Građani oduševljeni, ali...

Građani su mjerama oduševljeni, no samo na papiru. ''Neće sve platiti, to je sigurno'', smatra jedan građanin.

Iz Udruge poslodavaca poručuju kako će mjere primjenjivati. Najavljuju da neoporezive naknade otvaraju vrata za rast plaća. ''Mii računamo da će samo od smještaja i toplog obroka biti više od sto miljuna kuna uštede. Taj novac koji god se uštedi ide uglavnom i najviše u plaće i nove projekte, odnosno otvaranje novih radnih mjesta'', kaže glavni direktor HUP-a Davor Majetić.

Sindikati upozoravaju

Sindikati, pak, upozoravaju da će neoporezive naknade utjecati na ukupan iznos bruto plaće. ''Radnik će nešto malo na neto plaći dobiti, no dugoročno je to pitanje njegove mirovine, dugoročno je to pitanje nekih drugih kategorija. Tako će primjerice doći i do smanjnjenja dijela osnovice za kreditnu sposobnost jer smanjenje bruto osnovica utječe i na taj dio'', ističe Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Strah od zakidanja radnika

Pita li se porezne stručnjake mjere su dobre, no strahuju da bi zbog prostora u Zakonu o radu neki poslodavci novim mjerama mogli zakinuti radnike. ''Zakonodavac ima jako dobru namjeru, praktički da poboljša život mladim osobama. Drugim riječima, da spriječi njihovo iseljavanje. Koliko će to zaživjeti, ne znam. Bojim se da neće biti možda nekakvih izigravanja plaće koja se oporezuje, pa da bi se umjesto plaće davale takve naknade'', rekla je porezna savjetnica Lucija Turković.

Od 1. rujna raste i neoporezivi iznos dnevnice sa 170 na 200 kuna. To je dio novih mjera koje je ministar financija Zdravko Marić najavio još u srpnju. U siječnju nas čeka novi val porezne reforme koji bi mogao smanjiti i opću stopu PDV-a.

