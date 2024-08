Na Aveniji Većeslava Holjevca, od Nežićeve ulice do Ulice Savezne Republike Njemačke kreću radovi obnove kolnika.

Prva faza radova kreće u utorak 27. kolovoza, a obuhvaća dionicu od Nežićeve ulice do Ulice Miroslava Miholića, dok druga faza obuhvaća dionicu od Ulice Miroslava Miholića do Ulice Savezne Republike Njemačke.

Predviđeno trajanje radova je mjesec dana, odnosno do kraja rujna.

Za vrijeme prve faze radova Avenija Većeslava Holjevca, od Nežićeve ulice do Ulice Miroslava Miholića bit će zatvorena za sav promet od utorka 27. kolovoza od 08:00 sati, do utorka 10. rujna do 4:00 sata.

Obilazni pravac za vrijeme prve faze:

Avenija Većeslava Holjevca - Islandska ulica - Ulica Savezne Republike Njemačke - Avenija Većeslava Holjevca i obratno.

