Leteći objekt uletio je u poljski zračni prostor tijekom ruskog napada na Ukrajinu u ponedjeljak i vjerojatno sletio na poljski teritorij, izvijestila je državna novinska agencija PAP pozivajući se na operativno zapovjedništvo vojske.

PAP je izvijestio da je u tijeku potraga za objektom koji nije bio projektil.

"Tijekom masovnog napada na ukrajinski teritorij u ponedjeljak, vjerojatno je doletio objekt na poljski teritorij", rekao je general Maciej Klisz, operativni zapovjednik oružanih snaga, a prenosi Reuters.

"Objekt su radiolokacijom potvrdile najmanje tri radarske postaje. Imali smo potpunu kontrolu nad objektom, bili smo spremni oboriti ga", dodao je.

Poljska, saveznica NATO-a, dijeli dugu granicu s Ukrajinom i nepokolebljiva je u potpori borbe Kijeva protiv invazijskih ruskih snaga.

Rusija je lansirala više od 100 projektila i oko 100 napadačkih bespilotnih letjelica na Ukrajinu tijekom jutarnjeg napada u ponedjeljak, usmrtivši najmanje pet ljudi i pogodivši energetske objekte diljem zemlje, rekli su dužnosnici.

