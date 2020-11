Gledatelji su u novoj epizodi emisije ''Startaj Hrvatska'' imali priliku upoznati poduzetničku, ali i životnu priču Berne Storjak i njezina sina Donata Rupčića. Njezina ideja, upornost, njegova potpora i zajednički naum bili su i više nego dovoljni da zasluže mjesto u emisiji koja potiče poduzetništvo.

Poduzetnički put nije lak kad na tržište izlaziš s proizvodom s kojim nisu upoznati mnogi. No Berna Storjak bila je uporna i svoj ghee maslac dovela na police svih INTERSPAR i odabranih SPAR prodavaonica diljem Hrvatske na posebno označenoj plavoj polici.

Iako profesionalna dizajnerica, Berna je svoju poduzetničku priču bazirala na prehrambenom proizvodu. Danas se bavi proizvodnjom ghee maslaca u okviru svoje firme people2people. No iako je napravila profesionalni zaokret, vratila se korijenima i proizvodu koji je kao mala radila s bakom.

''Odrasla sam u Zagrebu s mamom, tatom i sestrom, a praznike sam već od malih nogu provodila kod bake i djeda u Zagorju. Djed i baka bili su potpuno samoodrživa zajednica. To je bilo zanimljivo djetinjstvo – šume, polja, domaće životinje. Najprije sam naučila voditi krave na ispašu. Radila sam s bakom sir i vrhnje. Kada je bilo viška vrhnja, radio se maslac, a kada nismo mogli pojesti maslac, kuhali smo ga i to je ono što mi danas znamo kao ghee'', prisjeća se Berna.

Berni je sin Donat najveći pokretač u životu

Kao veliku prekretnicu u životu navodi to što je mlada ostala trudna. Uvijek joj je bilo važno da bude samostalna te je počela raditi već nakon srednje škole, a ubrzo se dogodila i ljubav. ''Upoznala sam Donatova tatu i to se pretvorilo u veliko prijateljstvo, iz tog prijateljstva dogodila se ljubav i rodio se mali Donat.''

No vrlo su brzo shvatili da bolje funkcioniraju kao prijatelji, pa su se u konačnici i razišli. ''U tim trenucima sjetim se Donata, kojeg čeka život i koji zavrjeđuje najbolje jer on je malen i nezaštićen i ne može ništa sam. Treba mu sve dati, a mogu li ja to?''

Berna je u ranim dvadesetima dobila sina Donata (Foto: Nova TV)

U tom trenutku Berna nije bila financijski u najboljem stanju, pa odlazak u podstanarstvo nije bio opcija. ''Uselili smo se u dnevnu sobu mojih roditelja, odnosno Donatovih djeda i bake.Ali sad kad ga gledam, sve je u redu, sasvim je dobro ispao'', govori kroz smijeh Berna.

Njezin je Donat izostao u muškarca punog zahvalnosti i ljubavi prema majci. ''Vjerujem da je mama tada stvarno trebala podnijeti razne žrtve da mi sve bude u redu i da mi ništa ne fali. Divim joj se jer stvarno nisam primijetio da nešto nije bilo kako treba. Kad se možda činilo da nešto nećemo moći, uvijek se smislio način'', kazao je Donat Rupčić.

Ni ona danas možda ne bi bila tu gdje jest da nije bilo njega: ''Ja sam bila jaka radi Donata. Donat je meni bio u fokusu, on je bio moja briga, ali i moja najveća snaga i moj najveći pokretač za sve, baš sve.''

Iz korporacije u proizvodnju ghee maslaca

Prije negoli je počela proizvoditi ghee maslac, Berna je godinama radila osmosatni posao u jednoj korporaciji. ''Počela sam raditi u firmi u kojoj sam bila prvi zaposleni. S dolaskom sve većeg broja ljudi događale su se razne nesuglasice među ljudima. Nakon 12 godina u toj korporaciji i bezizlazne situacije u kojoj sam se našla, došlo je vrijeme da okrenem novi list. Odlučila sam dati otkaz, otvoriti firmu i početi proizvoditi ghee, iako nisam znala da će ikada biti išta od toga.''

Taj je proces bio iznimno dug, trajao je nešto duže od dvije godine. ''Nije bilo nikakve potpore, nikakvih odgovora od naših državnih institucija jer one isto tako nisu imale pojma što je uopće ghee. Na sva vrata na koja sam pokucala u šest mjeseci kucala sam uzalud jer nitko nije ni znao što je ghee. I kako uopće objasniti što ja trebam, kako ja to hoću? Nisam imala ni prostor. Dakle, ja sam imala čistu volju.''

Posao je u konačnici pokrenula u garaži svojih roditelja. ''U tih 9 kvadratnih metara, kad se sad sjetim, bilo je samo najnužnije, ali tog trenutka dovoljno. Tata je ustvari sve to skupa napravio i naravno da se on smijao tome i nije vjerovao. Rekao je: 'OK, dobro. Ajde, Berna, igraj se malo, ja ću ti pomoći.'''

Nakon 12 godina rada u korporaciji odlučila se na proizvodnju ghee maslaca (Foto: Nova TV)

U isto vrijeme kad je Berna počela proizvoditi ghee maslac počeli su i. ''Mogu reći da sam uhvatila taj val. To mi je dalo zalet i mogućnost da budem u kontaktu s ljudima i da se sve to skupa pokrene, da se pokrene kupnja jer su ljudi.''

Sve to vrijeme Berna je posao odrađivala sama. Od nabave materijala i sirovina, kuhanja, pripreme hrane, čišćenja, dostava do rješavanja papirologije i rješavanja računovodstva. ''U nekoliko navrata htjela sam odustati od svega i stvarno početi raditi neki normalan posao. Međutim, uvijek je tu bio netko od mojih stalnih kupaca koji bi naručio i koji bi me na taj način vratio na taj moj put'', priznaje Berna.

Kad je Donat uvidio da njegovoj mami treba pomoć, zafrkao je rukave i pomogao u svemu što je mogao. ''Mogu reći da sam puno toga naučio od majke, između ostalog što je upornost. Kad se nešto čini teško, gotovo neizvedivo i ako se uloži i truda i energije, dobra je šansa da se može uspjeti. Samo se ne smije odustati'', poručio je Donat.

Startaj Hrvatska kao posljednji pokušaj

Poziv za sudjelovanje u projektu ''Startaj Hrvatska'' došao je Berni u pravom trenutku. ''Startaj Hrvatska ustvari je posljednja prilika, moj posljednji pokušaj. Skupit ću svu svoju snagu i stvarno ćemo pokušati nešto od toga napraviti.'' U tome će joj pomoći i Donat: ''Već godinama gledam mamu kako se ubija od posla, kako ne spava dovoljno, ne jede kako treba jer leti iz proizvodnje, pa idemo na dostave, pa se kasnije vrati u noćnu šihtu opet proizvoditi i pakirati. Rekao sam: 'Idemo još malo stisnuti sad, a nakon toga neka se malo opusti i odmori i da bude lakše.'''

Berna, kako kaže, nakon svih ovih godina zna da više nije sama u svemu: ''Teško je opisati tu količinu sreće i ponosa, zajedništva i tog puta koji smo zajedno prošli. Tog osjećaja da će cijela Hrvatska probati naš proizvod.''

Bernin Ghee sada se nalazi u svim INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama (Foto: Nova TV)

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR-om Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR-om Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2020. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Hrvatske.