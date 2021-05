I dok od korone mnogi bježe u prirodu, tamo vreba nova epidemija, mišja groznica. Simptomi su varljivi i uobičajeni, no, tu bolest nikako ne smijete podcjenjivati.

Temperatura od četrdeset stupnjeva, slabost, bolovi u leđima. Već mjesec dana Toni Spahija se bori s mišjom groznicom. "Srećom po mene, kolega je prije mene prebolio mišju groznicu, on je rekao to mora biti to, odi na hitnu i tako je bilo, otišli smo na hitnu po nalazima krvi se vidjelo da je osamdeset posto mišja groznica“, ispričao nam je.

Do sada je u Hrvatskoj oko stotinu zaraženih, u istom razdoblju lani bilo ih je jedanaest.

"Poljski miš, šumski miš, riđa voloharica, livadna voloharica, to su rezervoari zaraze za mišju groznicu. Inkubacija je od dva do tri tjedna, a osnovni simptomi su najprije visoka temperatura, malaksalost, bolovi u cijelom tijelu i onda se javljaju znakovi zatajenja bubrega“, objašnjava epidemiologinja Danijela Lakošeljac.

Uglavnom obolijevaju, kažu liječnici, mlađi ljudi. Kliničke slike hospitaliziranih idu od blagih do ozbiljnijih.

"Mi smo do sada hospitalizirali već tridesetak bolesnika sa vrućicom povezanom s gubitkom funkcije bubrega koja je u nekoliko bolesnika zahtijevala dijalizi, a imali smo ozbiljnije komplikacije u jednog bolesnika koji je čak bio na respiratoru“, potvrdio je nefrolog Sanjin Rački.

Pa se u prirodi treba ponašati oprezno. Ne sjediti ni ležati izravno na tlu. Tijekom izleta hranu i piće čuvati u zatvorenim posudama. Prati i dezinficirati ruke. Ne piti vodu iz šumskih izvora. Plodove iz prirode dobro oprati prije konzumacije. A evo kako postupiti ako se susretnete s miševima u zatvorenim prostorima.

"Važno je te prostorije prozračiti, prilikom čišćenja imati masku, rukavice, izbjegavati dizanje prašine“, kazala je epidemiologinja.

Jer i udisanjem se možete zaraziti. Srećom, bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka.

