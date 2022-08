Od ponedjeljka su porasle cijene obroka i saborskom restoranu. No, unatoč poskupljenju cijene obroka koji će plaćati saborski zastupnici i dalje su smiješne.

Većini građana padne mrak na oči prilikom odlaska u trgovinu, jer cijene hrane već nekoliko mjeseci divljaju. Osim hrane poskupjeli su i gorivo, struja, plin…

No, poskupljenju je dugo odolijevao restoran u Hrvatskom saboru, koji je i ovako poznat po izuzetno niskim cijenama obroka. No, od ponedjeljka se i to promijenilo i inflacija nije zaobišla ni njih.

Od 1. kolovoza porasle su cijene obroka hrane u saborskom restoranu te će tako glavno jelo s prilogom umjesto dosadašnjih 15 kuna saborski zastupnici plaćati tri kune više, odnosno 18 kuna, piše Net.hr.



Blagi porast

Dnevni prilog u saborskom restoranu sada košta 10 kuna (prije je cijena bila 9 kuna), dnevna juha je 5 kuna (prije 4 kune), za desert se plaća 5 kuna (4 kune), a cijena salate je 4 kune (3 kune).

Cjelokupni obrok - glavno jelo, juha, salata i desert koštaju 32 kune.

Podsjećamo, restoran u Hrvatskom saboru ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji.