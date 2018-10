Danas je počelo novo označavanje goriva na benzinskim postajama diljem Hrvatske. Na svakom pištolju za gorivo i mjernom uređaju stajat će posebne oznake o vrsti goriva i o udjelu biogoriva u njima. Ispitali smo što to znači za kupce.

Benzinska goriva bit će označena krugom, dizelska kvadratom, a plinovita alternativna goriva rombom, priopćila je Hrvatska gospodarska komora.

Uz svaki motorni benzin stajat će oznake poput E5, E10 ili E85 (standardizirana kružnica i slovno-brojčana oznaka). One će potrošačima govoriti koliki je maksimalni postotak etanola u gorivu (E5 do 5 posto, E10 do deset posto itd.), odnosno biogoriva u gorivu.

Za objašnjenje smo zamolili neke distributere goriva kako bi korisnici znali što ''tankati''.

''Nove oznake koje se uvode na maloprodajnim mjestima Ine neće zamijeniti niti jednu do sada postojeću oznaku te stoga ne očekujemo bilo kakve poteškoće za kupce pri odabiru goriva. Oznake koje se uvode dodatak su postojećim oznakama i bit će unificirane na prostoru svih zemalja Europske unije. Nove su oznake jednostavni grafički simboli – krug za motorne benzine, kvadrat za dizele i romb za plinovita goriva, a uvode se s ciljem lakše identifikacije kompatibilnosti goriva i vozila'', priopćili su iz Ine na upit DNEVNIK.hr-a.

Nove oznake na pumpama (Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL)

Objašnjavaju da kupci koji se nađu u nedoumici koje gorivo točiti na vratašcima spremnika automobila mogu pogledati oznaku o vrsti goriva, a istu takvu oznaku distributeri će od sada morati imati istaknutu i na agregatima svojih benzinskih postaja. ''Brojkom će biti označen i maksimalni dozvoljeni postotak etanola ili komponente biogoriva u pojedinom gorivu, što znači da će kupci na maloprodajnim mjestima Ine i nadalje moći kupiti visokokvalitetna goriva te se lakše snalaziti u odabiru potrebnog goriva'', poručili su iz Ine.

''Nema brige za kupce, neće se ništa promijeniti''

''Za kupce naftnih derivata uslijed uvođenja ovih dopunskih oznaka, kojima je cilj lakše snalaženje potrošača pri kupnji goriva, neće se dogoditi nikakve promjene. Naime, sadrže li motorni benzini umiješani etanol ili ne, njihova kvaliteta mora biti u skladu sa zahtjevima normi i Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva'', odgovorio je na naš upit Vladimir Kuzmić, pomoćnik predsjednika Uprave Croduxa.

Objašnjava da naftni derivati koji se prodaju na benzinskim stanicama Croduxa svojom kvalitetom u potpunosti udovoljavaju zahtjevima europskih normi i mogu ih bez ikakve bojazni koristiti klijenti koji posjeduju vozila najnovije generacije, kao i vlasnici starijih vozila. ''Vlasnicima novije generacije vozila preporučujemo Eurosuper 100 BS Crodux MaxPower ako se radi o vozilima s benzinskim motorima, odnosno Eurodiesel BS Crodux MaxPower, ako se radi o vozilima s dizelskim motorima'', navodi u odgovoru.

Nove oznake na pumpama (Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL)

''Nema negativnog utjecaja na rad motora''

''U našoj ponudi naftnih derivata neće biti promjena, tj. nudit ćemo i nadalje standardne i premium vrste dizelskih i benzinskih goriva. Jedina promjena bit će u dodatnom označavanju na agregatima i dispanzerima za točenje goriva, sukladno EU direktivi o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva'', odgovorili su iz Lukoila.

Objašnjavaju da su, prema spomenutoj direktivi, svi proizvođači, unosnici i uvoznici naftnih derivata dužni umješavati biokomponetu (biogorivo) u određenim zadanim omjerima. Navode da na svojim postajama u benzinska goriva umješavaju do maksimalnih 5 % udjela etanola, a u dizelska do maksimalnih 7 %. ''Po našim dosadašnjim iskustvima i saznanjima, možemo tvrditi da udio biokomponenti u prije spomenutim omjerima nema nikakav negativan utjecaj na rad motora niti izaziva kvarove i oštećenja na motornim dijelovima'', tvrde.

Zaključili su da je bitna i najveća korist umješavanja biokomponenti smanjenje emisije CO2 u atmosferi, što je primarni i dugoročni interes cijele svjetske zajednice, pa tako mora biti i u Republici Hrvatskoj.