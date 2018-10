Od sutra počinje novo označavanje goriva na benzinskim postajama diljem Hrvatske. Na svakom pištolju za gorivo i mjernom uređaju stajat će posebne oznake o vrsti goriva i o udjelu biogoriva u njima.

Benzinska goriva bit će označena krugom, dizelska kvadratom, a plinovita alternativna goriva rombom, priopćila je Hrvatska gospodarska komora.

Uz svaki motorni benzin stajat će oznake poput E5, E10 ili E85 (standardizirana kružnica i slovno-brojčana oznaka). One će potrošačima govoriti koliki je maksimalni postotak etanola u gorivu (E5 do 5 posto, E10 do deset posto itd.), odnosno biogoriva u gorivu.

„Preporučuje se da vlasnici svih starijih vozila pitaju distributere koju količinu biogoriva podnosi njihov automobil jer mnogi motori automobila ne reagiraju najbolje na više vrijednosti etanola, koji može nagrizati određene materijale poput plastike, gume ili aluminija. Prema svim izvorima, najčešća oznaka goriva na hrvatskom tržištu bit će E5, što znači za motor najmanje agresivnih do 5 posto etanola u gorivu. Procjenjuje se da u Njemačkoj 80 posto svih automobila može koristiti E10 goriva bez većih problema“, istaknuo je Igor Grozdanić iz Sektora za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore, dodavši da se isti princip odnosi i na dizelska goriva.

Nove oznake u svih 28 zemalja Europske unije

„S njima i njihovim označavanjem bit će ista procedura kao i s benzincima, ali s jednom razlikom. Dizelska goriva bit će označavana kvadratom i slovno-brojčanim oznakom, primjerice B10. U ovom slučaju B10 znači do 10 posto udjela biogoriva. Kvadratom i slovnom oznakom XTL označit će se sintetička dizelska goriva koja nisu dobivena iz sirove nafte. Kao i kod motornog benzina, odnosno etanola, i kod dizela i njegove bio komponente također će trebati provjeriti usklađenost s vozilom koje imate“, upozorio je Grozdanić.

Za plinovita goriva oznake su vrlo jednostavne i signaliziraju o kojem se tipu goriva radi. Koristit će se romb kao simbol za plinovita goriva, slovno-brojčana oznaka H2 za vodik, CNG za stlačeni prirodni plin, LNG za ukapljeni prirodni plin te LPG za ukapljeni naftni plin. To su ujedno alternativna plinovita goriva.

Nove oznake bit će postavljene i u neposrednoj blizini čepa spremnika za gorivo na novim vozilima, a bit će prezentirane i u priručnicima za nova vozila, kao i kod distributera vozila.

Osim u svih 28 zemalja Europske unije, te će se oznake koristiti u Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj, kao i u Makedoniji, Srbiji, Švicarskoj i Turskoj, objasnili su iz HGK-a.