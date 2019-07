Nakon što je “Sirena i Viktorija”, raskošna i dirljiva komedija Rusa Aleksandra Galina, u produkciji Teatra Rugantino, režiji Filipa Grinvalda i izvedbi sjajnih Gordane Gadžić, Dubravke Ostojić i Mladena Vasaryja, ove godine punila Malu dvoranu Lisinski 12 puta, gostovala u Čakovcu i Pakracu te je odigrana i na Danima satire Fadila Hadžića u Kerempuhu, kreće i na veliku ljetnu turneju “Od brnjice do zvijezde”…

Turneja pod nazivom “Od brnjice do zvijezde” hit komedije “Sirena i Viktorija” započinje 10. srpnja u Metkoviću, nakon kojeg se predstava igra na tri bračke destinacije – 11. 7. u Sutivanu, 13. u Sumartinu te 14. u Bolu. Sljededi otok na karti Rugantinove ljetne turneje je Vis – Sirena, Viktorija i Kostja izlaze na pozornicu 15. srpnja u Komiži te 16. u Visu. Publika u Makarskoj očekuje ih 17. srpnja, a dan iza su na Pelješcu – u Donjoj Vrudici. 19. srpnja “Sirena i Viktorija” gostuje u Pločama, 21. u Benkovcu, a 22. u Krku. Veliko finale turneje – Kali 25. srpnja i Olib 26.

Čiji je to put od brnjice do zvijezde, oko čega su se ’počerupale’ dvije dame iz različitih svjetova, tko je njihov objekt žudnje, zašto je odbio novac, a odnio lonac, te koliko je konkretno pitanje je li netko muško ili nije… sve to pogledajte u “Sireni i Viktoriji”. Ova moskovska post-tranzicijska priča odlično zabavlja publiku, koja se tijekom izvedbe ne prestaje smijati. S druge strane, šalje snažnu poruku o usamljenosti i potrebi za ljubavlju koja još jednom tjera na razmišljanje što je ono zbog čega vrijedi živjeti.

Gordana Gadžić o svom liku Sirene kaže: – Sirena mi je došla kao Božji dar, kao veliki i nenadani poklon koji se meni – glumici dogodio. Eto, naprosto mi se dogodila putem, onako slučajno, jer me je glumica kojoj sam ulogu prvo ponudila iz nekih svojih razloga – odbila. Hvala i njoj i slučaju na ovoj sretnoj završnici, na ogromnom i sve vedem užitku koji prati svaku našu izvedbu, od premijere do danas. Naravno da taj sočni scenski vrtuljak ne bi dobio vjetar u leđa bez inspirativnih partnera, Dubravke Ostojić i Mladena Vasaryja, i... naravno – publike čija me podrška posebno grije i nadahnjuje. Iako Sirena nije osoba čiji bi nam životopis baš trebao biti inspiracija, ona je publici očito draga. I to baš takva kakva je, raskalašena i nespretna, iskrena ali i opasna novopečena bogatašica koja, kako je to oduvijek zapisano, samo želi malo ljubavi. A Sirena ju je prepoznala jedne moskovske večeri kad joj se ukazao Kostja, naš pastuh i znanstvenik, odnosno netko koga je poželjela zvati svojom ljubavi.

Dubravka Ostojić ovako je komentirala svoju Viktoriju: – S Viktorijom je lako suosjedati, i lako ju je prepoznati u sebi i drugima. Ona je unatoč svom lijepom i pobjedonosnom imenu, tipična gubitnica na svim planovima: ostala je bez posla zbog izvrnutih vrijednosti koje je donijela tranzicija, a usput je izgubila i muža, prijatelje, i život dostojan jedne doktorice znanosti. I takva – pomalo frustrirana i cinična, uvjerena da je bolja od drugih, ali da eto, nema sreće – prisiljena je toj neobrazovanoj, nemogućoj osobi, pripadnici nove društvene elite – Sireni, davati satove engleskog jezika. U tom sudaru potpuno nespojivih svjetova ima puno nesporazuma i različitih osjećaja – od mržnje i ljubomore do prezira, no na kraju se ipak, bez obzira na razlike, njih dvije povezuju u neku vrstu prijateljstva, pa i ovisnosti, koja nadjačava čak i njihovu borbu za istog čovjeka, fatalnog i slučajnog gosta Konstantina. Tako da pitanje Viktorije ili pobjede ostaje otvoreno.

10. 7. Metković – METKOVSKO LJETO – 21:00 h, Ljetna scena GKS-a

11. 7. Sutivan (Brač) – STIVANSKO LITO – 21:00 h, Ljetna pozornica

13. 7. Sumartin (Brač) – KULTURNO LITO OPDINE SELCA – 21:00 h, Sumartin

14. 7. Bol (Brač) – BOLSKO LITO – 21:00 h, Teatrin Dva Ferala

15. 7. Komiža (Vis) – KOMIŠKO LJETO – 21:00 h, Školsko dvorište

16. 7. Vis (Vis) – VIŠKO KULTURNO LJETO – 21:30 h, Batarija

17. 7. Makarska – MAKARSKO KULTURNO LJETO – 21:00 h, Ljetno kino

18. 7. Donja Vrućica, Trpanj (Pelješac) – VRUDIŠKO KULTURNO LJETO – 21:00 h, Donja Vrućica

19. 7. Ploče – PLOČANSKO LJETO – 21:00 h, POU Ploče

21. 7. Benkovac – BENKOVAČKO KULTURNO LJETO – 21:00 h, Kaštel Benković

22. 7. Krk (Krk) – LJETNE PRIREDBE KRK – 21:30 h, Scena Zidine (Trg krčkih glagoljaša)

25. 7. Kali (Ugljan) – Mul, srednja riva, 21:00 h

26. 7. Olib (Olib) – OLIPSKI LJETNI FESTIVAL – 21:00 h