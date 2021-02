Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su za petak 12. veljače narančasto upozorenje za područje riječke regije, zapadne obale Istre, Kvarnera i Kvarnerića, cijele Dalmacije te crveno upozorenje za Velebitski kanal.

Na području riječke regije očekuju se olujni udari bure s udarima vjetra do 65 kilometara na sat, a temperatura će se kretati oko nule. Iz DHMZ-a upozoravaju stanovnike tog područja na moguća oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala i letećih krhotina. Moguć je i prekid prometa, kao i prekid opskrbe električnom energijom.



Na području zapadne obale Istre očekuje se jaka, a ujutro i ponovno navečer ponegdje vrlo jaka bura s najjačim udarima vjetra od 65 do 110 km/h. Olujni udari vjetra uzburkat će more te su mogući poremećaji u pomorskom prometu.



Vrlo jaka bura s udarima do čak 110 kilometara na sat očekuje se i na području Kvarnera i Kvarnerića.

DHMZ je izdao narančasti alarm za cijeli Jadran, Velebitski kanal u crvenom (Foto: DHMZ)

Velebitski kanal, očekuje se, bilježit će brzine vjetra do 150 kilometara na sat pa se stanovnicima tog područja savjetuje da izbjegavaju putovanja i boravak blizu obalnih područja.

Na području Dalmacije također se očekuju jaki udari bure s brzinama vjetra od 65 pa do 110 kilometara na sat. Upozoravaju se pomorci na jako valovito more i uvjete koji zahtijevaju veliko iskustvo i adekvatno opremljena plovila. Također su moguća odstupanja i prekidi u prometu trajektima i katamaranima.