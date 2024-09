Realiziran projekt na važnoj relaciji, sada će se putovati još brže: "Otpremili smo oko dva milijuna putnika"

Ana Planić i prijateljice, brže će do svog odredišta.

"Sad idemo na kupanje u Stubičke, slobodan dan smo dobile. Kao penzioneri moramo biti tiho, mi za bolje ni ne znamo", rekla je Planić.



Milan Puljko se vlakom vozi gotovo svakog tjedna. Pruga je dobra, no zamjerka je tu. "Ovo je idealno, jedino nama tu iz Krapine, iz tog dijela za Bračak u bolnicu, to mi idemo puno puta i ako tamo presjedam onda moram pješke daleko ići do Bračaka, nema tamo neka blizu stanica da stane".

Obnovljeno je 16 kilometara pruge. Strojovođe i to veseli.



"Već sam ranije rekao ovo je usporedba lokalne ceste i autoputa, ovo je autocesta, tak bi pruga trebala izgledati", rekao je strojovođa Josip Preljković.



Radovi su počeli krajem prošle godine, završeni su u roku.



"Zahvaljujući kreditu od 900 milijuna eura, mi smo prošle godine krenuli u obnovu regionalnih pruga i lokalnih pruga, jedna od tih pruga je i ova, ti projekti nisu toliko važni financijski za HŽ ali su bitni za lokalno stanovništvo i prometa putničkog prometa", rekao je Ivan Krešić, HŽ infrastruktura.



Na ovoj dionici pet je vlakova više. Veća je brzina na pruzi. U najavi je i obnova voznog parka.



"U 2023. godini negdje oko dva milijuna putnika je otpremljeno iz ove županije, u 2024. se očekuje i više to je zahvaljujući mjerama vlade što se tiče poticanja korištenja željezničkog prijevoza", rekao je Željko Ukić, HŽPP.

Vožnji obnovljenom dionicom nije odolio ni resorni ministar.



"Zadovoljan sam, drago mi je da je to gotovo budući da je tu brzina pala na 20 kilometara da je pruga bila tako reći van funkcije, drago mi je kad se realizira svaki projekt. Budući da će sada obnovom te dioice skratiti se maksimalno i dvostruko put nekoga tko putuje u Zagreb", rekao je Oleg Butković.

Na ovoj dionici pruge između Krapine i Zaboka zamijenjene su tračnice i pragovi, a na 22 željezničko cestovna prijelaza uređena je podloga ukupna vrijednost investicije je 15 milijuna eura.

Za kraj crtica iz povijesti pruge od iznimne važnosti za ovaj kraj. "4. rujna 1886. bilo je svečano otvorenje novoizgrađene pruge od Zaboka do Krapine, a 4. rujna 2024. opet su počeli voziti vlakovi po ovoj obnovljenoj pruzi", rekao je Zoran Gregurović, gradonačelnik Krapine.

Koliko su putnici tada putovali, nije poznato. Ova obnovljena, putovanje im je skratila upola.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novaplus.hr.

Pročitajte i ovo Stižu pozivi na pregled Građani na udaru nove prijevare: "Ljudi su zbunjeni i nije im jasno o čemu se radi"

Pročitajte i ovo ključne teme FOTO Plenković u posjetu Kijevu objavio važnu vijest, Zelenski poručio: "Zahvalan sam Hrvatskoj na podršci i na današnjoj najavi..."