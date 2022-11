Čarobni štapić potreban je i u obnovi. Nedostaje radnika, komplicirani su projekti pa i sam ministar Paladina priznaje kako dinamika posla u njegovom resoru nije zadovoljavajuća.

Za 32 dana bit će dvije godine od petrinjskog potresa. Centar je i dalje zatvoren, kuće trebaju potporu, a neke se jedva drže. I nakon toliko vremena, radovi su i dalje vijest.

Danas su ekipu Dnevnika Nove TV dočekali radovi na kanalizaciji i osnovnoj školi, koje, doduše, obnavljaju Mađari.

Ivan iz Petrinje kaže da de, ali ne ide tako kako bi ljudi željeli, a Katarina je dodala da sve ide odveć sporo. "Ljudi su predugo u kontejnerima. Možete zamisliti kako je zimi u limenom kontejneru", rekla je.

Blagdansko raspoloženje u gradu i kontejnerskom naselju, ali se malo tko ovdje veseli blagdanu.

"Obećali su nam da ćemo ovaj Božić biti u kućama, ali ja vjerujem da više neću ni stići u svoju kuću jer sam stara“, smatra Đurđica Mrazovac koja dodaje da joj je teško, da nikamo ne ide, da joj je dosadno i hladno. Treba se slojevito odjenuti.

"Inače nam grijalice one velike ne rade pa moram sebi nabaviti pitali smo glavne koji su kazali da zasada nema ni jedna grijalica", žali se Aleksandra.

Na početku godine Paladina najavio stotine gradilišta

Glavni čovjek za obnovu na početku godine ovako je govorio: "Jedini način da ja vratim povjerenje ljudi je da oni golim okom u mjesecima koji su pred nama vide gradilišta, da do kraja ljeta vide više stotina gradilišta", kazao je Paladina, dok krajem godine ipak priznaje da dinamika i dalje nije dobra.

"Do dinamike od barem 50 do 100, a bilo bi dobro da dođemo do 100 gradilišta tada možemo biti zadovoljni u ovom trenutku nismo ni približno toj brojci", rekao je.

Samo šest zamjenskih kuća dosad izgrađeno u Banovini

U Banovini je do sada izgrađeno šest zamjenskih kuća. U Zagrebu niti jedna. Započela je izgradnja 14 stambenih zgrada u Banovini. Kada bude gotovo ovih 128 stanova prioritet za useljenje imat će ljudi bez krova nad glavom i koji su trenutačno smješteni u kontejnerima.

Dijana je sa svojom obitelji nakon potresa pola godine bila u Puli, ipak se vratila u Petrinju.

"Ljudi koji su ovdje, tu je naša obitelj, tu su naši prijatelji i svi drugi ljudi na koje smo navikli od frizera, automehaničara. Ja mislim da nas to drži", poručila je Dijana iz Petrinje.

Ako se nešto ne promijeni, opet će, kaže, otići jer ne želi da njezina djevojčica odrasta u gradu bez budućnosti.

