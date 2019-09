Upornost se isplatila. Dvjestotinjak učenika Osnovne škole Nikole Andrića iz Vukovara, konačno će dočekati bagere.

Sve ove godine za njih nije bilo novca, pa je škola postala simbolom nemara. I danas stoji izbušena gelerima iz Domovinskog rata, no za dva tjedna počinje obnova. O posljednjoj neobnovljenoj vukovarskoj školi uporno i Dnevnik Nove TV izvještava godinama.

Najtužniju fasadu u Hrvatskoj uskoro će prekriti skela. Osnovna škola Nikole Andrića konačno postaje gradilište.

„Za 15-ak dana krećemo s radovima“, rekao je Lavoslav Bosanac, predstavnik izvođača radova.

U devastiranoj učionici, među prozorima koji prokišnjavaju i drže ih čavli, potpisan je Sporazum o rekonstrukciji.

„Mislim da je i kroz vrijeme ova škola postala simbol onoga što školstvo ne bi trebalo biti, simbol infrastrukture koja nije obnovljena, simbol toga da se nismo koordinirali kad smo se trebali koordinirati“, rekla je u ponedjeljak u Vukovaru ministrica obrazovanja Blažena Divjak.

Obnova stiže nakon više od 6 godina obećanja i gotovo jednako toliko ministara.

„Samo otkad sam ja gradonačelnik, evo, mogu svjedočiti, četiri su ministra bila sa obećanjima, na žalost ni jedan od njih nije uspio izrealizirati to obećanje, što je evo razlika u odnosu na petu ministricu s kojom smo sjeli. Doista petu, brojao sam“, kazao je Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara.

Da bi država mogla financirati obnovu, morao se mijenjati zakon. Pripreme su trajale dvije godine. Osigurano je potrebnih 18 milijuna kuna, 80 posto platit će država, ostatak grad i županija.

„Da djeca imaju zaista jednake uvjete kao i u gradu Vukovaru u svim drugim školama, ali i na nivou Republike Hrvatske“, zadovoljan je Damir Barna, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije.

Za osmaše, koji od prošle godine nastavu slušaju kao podstanari u susjednoj školi, već je kasno. Kad škola bude gotova, oni će biti srednjoškolci.

„Mi to nećemo dočekati, ostali hoće, ja sam sretna svejedno zbog toga“, rekla je Ladislava, učenica 8. razreda OŠ Nikole Andrića.

„Jako puno puta su nam dolazili i novinari, ministar i svi, ali još uvijek ništa“, kaže i Ana Marija.

Na najveću sramotu svih dosadašnjih vlada, Dnevnik Nove TV upozoravao je godinama.

„Ono što bi možda ponajprije trebao zahvaliti medijima, osobito Marini, moram je malo istaknuti jer najviše je doista radila na ovoj školi kako bi se javnost senzibilizirala“, rekao je Ivan Penava.

Rok za završetak radova je 2021. godina. Nastavit ćemo pratiti i ovo posljednje obećanje.

Sve je manje roditelja upisivalo djecu

Mnogo puta smo dolazili ovdje u školu učenicima reći kako su političari najavili početak obnove njihove škole. Oni su se veselili isprva glasno, a onda sve tiše jer su s vremenom shvatili da kada odrasli nešto kažu ne mora nužno biti da će se to i ostvariti. Možda su zato i danas bili pomalo nepovjerljivi prema ovoj vijesti.

Razgovarali smo i s ravnateljicom škole, Josipom Kotromanović Sauka.

Ravnateljica škole Josipa Kotromanović Sauka

Vjerujete li vi da će ovog puta škola doista biti obnovljena?



Pa ja se nadam da će škola biti obnovljena jer ova obećanja stvarno predugo traju, preko 20 godina. Roditelji, učenici, djelatnici škole isčekuju obnovu, Mislim da s današnjim danom, kad se potpisao ugovor, više nema valjanog izgovora da do stvaren obnove ne bi došlo. U nekom razumnom roku, mi predviđamo da su dovoljne dvije školske godine pa da učenici OŠ Nikole Andrića započnu nastavu u svojoj obnovljenoj zgradi.

Ovo je jedina neobnovljena vukovarska škola, sa tragovima iz domovinskog rata. Je li se moralo toliko dugo čekati?

Očito da je. Ja sam stava da, kao vjerojatno i većina građana RH da ni jedno dijete ne zaslužuje kakvo su imali učenici OŠ Nikole Andrića. Zašto je do toga došlo, ne znam. Otkako sam postala ravnateljica trudila sam se da do obnove dođe, a ni jedan ministar, počevši od Predraga Šustera pa do današnje ministrice nije mislio da do obnove ne treba doći. Zalagali su se, pokazali su veliku empatiju za našu školu, a zašto do toga nije došlo, ja na to ne mogu odgovoriti.

Jeste li vi zbog toga izgubili učenike? Ipak su se školovali u nemoguićim uvjetima, sada ste podstanari u drugoj školi. Kakve su posljedice u broju učenika?

Naravno da jesmo. Svake godine bilježimo sve veći i veći postotak roditelja koji ne žele upisati svoje dijete u našu školu. Prvo je to bilo zbog uvjeta, sada je to zbpg škole koja je udaljena, promet je otežan svakodnevno djeci koja pohađaju nastavu. Ali ja bih ovu priliku prvenstveno iskoristila da se zahvalim roditeljima koji su bili ustrajni u tome da njihova djeca ipak pohađaju školu Nikole Andrića koji su vjerovali da će ipak do te obnove doći. Vjerujem da su zaslužni i naši djelatnici koji su te loše materijalne uvjete kvalitetniim radom i zalaganjem nastojali kompenzirati. Što pokazuju i rezultati u svakodnevnom radu.