Iz Vukovara s 28. obljetnice pogibije jednog od najvećih junaka Domivinskog rata Blage Zadre ponovno su stigle kritike Vladi o nerješavanju ratnih zločina nad Hrvatima. Prvi je put na tu obljetnicu stigao jedan hrvatski predsjednik, s porukom da se ratni zločini moraju brže procesuirati.

Članovi obitelji, suborci, prijatelji, vojnici – svi su se došli pokloniti heroju Trpinjske ceste, general-bojniku Blagi Zadri. ''To je cijena bila za domovinu. Čekali smo je 700 godina i to je cijena koju smo platili, obitelj Zadro i mnoge druge. Obitelj Zadro je bila spremna na to'', kazao sin Blage Zadre, Tomislav Zadro.

''Blago Zadro je bio nešto posebno. On je bio vođa koji se, vjerujem, neće više nikad roditi'', rekao je njegov suborac Marko Cvitković.

Prvi put na obljetnicu smrti Blage Zadre, ali i zapovjednika vojne policije Alfreda Hilla, stigao je i jedan hrvatski predsjednik – aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Još nema posebnog odličja

Imena heroja Domovinskog rata nose škole, no još nije utemeljeno posebno odličje. Blago Zadro herojem se ne smatra samo zbog otpora na Trpinjskoj cesti, koja je prozvana Grobljem tenkova. ''Čovjek koji je uvijek bio prvi, čovjek koji je odbio nositi zaštitni prsluk jer ga njegovi vojnici nisu imali. Mislim da se puno naših dužnosnika treba ugledati na Blagu Zadru'', kazao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Kritikama gradonačelnika pridružila se predsjednica koja poručuje da je pravda u Vukovaru prespora. ''Čovjek ne može, a da se ne upita kako je moguće da pravna država tako revno vodi postupak protiv hrvatskog branitelja i oca poginulih branitelja Marijana Živkovića, a još ne može prikupiti dokaze i naći krivce za razaranja i pokolj koji se ovdje dogodio'', rekla je Predsjednica.

Otkriveno 19 ratnih zločina

Nove brojke istraživanja ratnih zločina vukovarskom gradonačelniku donio je ministar unutarnjih poslova. Davor Božinović. ''Ove je godine hrvatska policija razotkrila 19 kaznenih djela ratnih zločina. Što se tiče ove radne skupine, koja ima i svoj naziv Ovčara, ona je razotkrila 10 kaznenih djela'', poručio je Božinović.

Najavljeno je i preseljenje jedne postrojbe interventne policije u Vukovar, koja će dobiti i svoju zgradu. Ono što Vukovarce zanima je pravna zadovoljština, bez koje će grad heroj teško moći dalje.

Sotin još čeka pravdu

I u vukovarskom prigradskom naselju Sotinu mještani još čekaju pravdu. Tamo će u četvrtak biti pokopana žrtva koja je ljetos ekshumirana i u međvremenu identificirana. Sandra Rapčak, predsjednica Udruge djece poginulih i nestalih branitelja, za Dnevnik Nove TV kazala je da je posljednja grobnica pronađena 2013. godine kada je iz Srbije doveden svjedok pokajnik koji je pokazao mjesto gdje je ubijeno 13 osoba. Na tom je mjestu pronađena primarna, a zatim i sekundarna grobnica.

''Moramo biti svjesni činjenice da se ključne informacije o nestalima kriju u Republici Srbiji među domaćim Srbima. S njima razgovaramo od povratka nakon mirne reintegracije kako bi pronašli nestale'', kazala je Rapčak.

Sandra Rapčak o nestalima u Domovinskom ratu

Sotin u ovom trenutku traži još 17 nestalih osoba, a među njima je i otac predsjednice Udruge djece poginulih i nestalih branitelja. ''Imam određena imena koja su ga odvela i sudjelovala u ubojstvu, ali nitko ne želi dati točnu lokaciju gdje je tijelo'', kaže Rapčak i dodaje da svjedoci na razgovor pristaju samo ako im jamči da se neće ići prema institucijama.

Za zločine u Sotinu do sada su odgovarala dvojica muškaraca – svjedok pokajnik iz Srbije i Žarko Milošević kojima je sud u Beogradu odredio kaznu zatvora u trajanju od 15 i 9 godina zatvora.

