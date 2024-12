"Za Božić želim znati što je STVARNO bilo '91."

Kuglice s porukama političkog sadržaja osvanule su na boru postavljenom nasred glavnog zagrebačkog trga.

"Za Božić želim ostaviti jelku nakon Sveta tri kralja bez straha da će susjedi misliti da sam Srpkinja."

Građani su neugodno iznenađeni.

"To što piše toliko je degutantno, toliko anacionalno, toliko protiv opstanka Hrvata", protivi se porukama Tomo.

"Mi Hrvati imamo jednu manu koja nas već tisuću godina prati, a to je da ne znamo biti svoj na svome", smatra Milan.



"To je tako da uništavaju svi gdje god, na svakom ćošku, a nitko to ne kontrolira", rekao je Karlo.

Slučaj je DORH-u i policiji prijavila predsjednica udruge zagrebačkih branitelja Vukovara.

"Ove su poruke čisti govor mržnje, što je kazneno djelo u Hrvatskoj. Drugo, ove poruke krše deklaraciju o Domovinskom ratu koja je usvojena u Saboru i treće, ove poruke narušavaju ugled i čast Republike Hrvatske", rekla je Zorica Gregurić, predsjednica udruge Zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara.

"Za Božić želim da se udžbenici iz povijesti ažuriraju."

Na kuglicama su različite poruke, ali rukopis je bio isti.

"S obzirom na to da je tu desetak poruka koje su fotografirane, znači da je postojala namjera, nije to nešto slučajno, u trenutku ili nekakav afekt", dodala je Gregurić.

Ubrzo su kuglice uklonjene, a zasad se traga za nepoznatim počiniteljem. Kuglica više nema, a što se dogodilo, mogle bi razjasniti snimke nadzornih kamera. Iz Grada poručuju da zasad ne znaju je li riječ o fotomontaži ili je nepoznat netko bez dozvole ostavio ispisane poruke.

