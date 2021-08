Obljetnica je kornatske tragedije. Ni 14 godina od najveće tragedije hrvatskog vatrogastva, još uvijek se ne zna kako se ona zapravo dogodila - ni tko je za nju kriv. No, zna se da je ugašeno dvanaest života. Jedini preživjeli je Frane Lučić.

"Tuga je vječna i žalost, i šta bi reka? 14 godina, ne znamo ni od čega ni šta. Evo vidite ovu travu, ovo je do gležnja, da dica mogu stradat. To je nemoguća misija. Nešto se dogodilo. To nas najviše boli. Ta spoznaja da su izgorili zbog ničega", rekao je Božidar Trcera, djed poginulog vatrogasca.

"Dedu znam s dvije godine dok sam imala, igrali smo se, a na uju nemam toliko sjećanje", kazala je unuka i nećakinja poginulih vatrogasaca Arijana Puček.

"Nekako nešto te vuče da moraš doći, i lakše se i popeti i k'o da te oni vuču da dođete tu gori", kaže Vesna Puček, kći i sestra poginulih vatrogasaca.

A gore je 12 križeva. Pokraj kojih kao da lebde pitanja bez odgovora.

Zašto i kako? Dva su pitanja na koja nema odgovora već 14 godina. Zašto je 12 života ugašeno ovdje u ovom kornatskom kršu tog kobnog 30. kolovoza 2007., najviše od svih, žele znati obitelji. Rijetki od njih staju pred kameru. Kažu da je jedino što ih zanima – istina, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

A jedini kojem se sudilo za Kornatsku tragediju je vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica. Krivnje je pravomoćno oslobođen.

Vjerujete li da će itko ikad odgovarati za ovo, pitali smo Slavka Tucakovića, glavnog vatrogasnog zapovjednika.



"Teško mi je reći, zaista. Prošlo je puno godina od tužnoga dana, vjerujem u naš sustav", odgovorio je.

Oni čijih muževa, očeva i sinova nema tvrde da je upravo sustav te ljude ostavio na cjedilu. Službeno je za tragediju kriv eruptivni požar. A kolegama vatrgoscima ostaje samo jedno.

"Svake godine ode dolazimo, i dolazit ćemo dok god budemo mogli, oni su to zaslužili, da ostanu vječno s nama", rekao je Ivica Begić, zapovjednik JVP Vodice.

U mislima na njih bili su i kolege diljem zemlje. U Dubrovniku, Osijeku, Bakru, Zagrebu…

A sirene kao da poručuju: Slava im. I da se ovakva tragedija više nikad ne ponovi.

