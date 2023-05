Ministarstvo znanosti i obrazovanja odabralo je osnovne škole koje će sudjelovati u Eksperimentalnom programu "Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja".

U osnovne škole koje su odabrane za eksperimentalni program uvode se novi predmeti, a poznato je i kako bi "Osnovna škola kao cjelodnevna škola" trebala izgledati.

Svi učenici nižih razreda u školi bi bili obvezno do 14 sati, viših do najviše 14:40. Osim redovite nastave, u tom bi vremenu pisali zadaće i dodatno učili. Nakon toga slijedi izborni dio - učenje, sport, glazba.

Prema primjeru za cijelu Hrvatsku, to bi za najmlađe ovako moglo izgledati. Obvezni dio nastave ili A1 počinje u osam sati. Učenici imaju pet odmora, do najviše 40 minuta. U drugom dijelu obveznog programa, u kojem se pišu zadaće ili uči, A2, ostaju do 14 sati. Tek nakon toga ide izborni dio koji upisuju samo učenici čiji roditelji to žele i koji traje dok postoji potreba za njim.

