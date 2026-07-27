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14. IZDANJE

Objavljen žiri SoMo Borca: Vodeća imena industrije biraju najbolje digitalne projekte

PišeDNEVNIK.hr, 27. srpnja 2026. @ 12:05 komentari
SoMo Borac
SoMo Borac Foto: DNEVNIK.hr
SoMo Borac je i ove godine podijeljen u dva natjecateljska streama, SoMo Media i SoMo Advertising, koji okupljaju najuspješnije projekte iz područja digitalnih medija, marketinga, tehnologije i komunikacija.
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