Otvorene prijave za regionalno natjecanje SoMo Borac: Uvedene su dvije nove nagrade

Otvorene su prijave za 14. izdanje SoMo Borca powered by Aleph koje ove godine donosi veliko osvježenje - prvu nagradu za projekte kreirane uz pomoć umjetne inteligencije.

Uz AI kategoriju, novo izdanje uvodi i prestižni SoMo Grand Prix, posebnu nagradu za najbolji rad natjecanja u sklopu SoMo Advertisinga, a unutar kategorije SoMo Media dodijelit će se i nagrada SoMo Content Engagement za najbolje organske sadržaje koji uspješno privlače, uključuju i zadržavaju publiku.

Svi koji su u protekloj godini kreirali digitalni sadržaj, kampanje ili proizvode o kojima se pričalo, svoje radove mogu prijaviti do 23. rujna, a vrhunac sezone očekuje nas na proglašenju pobjednika 23. listopada.

SoMo Borac je najrelevantnije regionalno natjecanje koje već godinama prepoznaje i nagrađuje najbolje digitalne projekte, a novo izdanje stavlja poseban naglasak na tehnološku transformaciju, kreativnu hrabrost i projekte koji diktiraju nove digitalne trendove. Prijavitelji će i ove godine svoje radove moći prijaviti unutar dva streama: SoMo Media i SoMo Advertising.

U sklopu SoMo Media moguće je prijaviti projekte za nagrade poput Digital Product of the Year, Digital Design of the Year, SoMo Native i Best Media Storytelling, a dodijelit će se i priznanje HUDI Northern Star powered by Aleph. SoMo Advertising ponovno će nagraditi najuspješnije digitalne kampanje, aktivacije i proizvode, komunikacijske strategije, performance projekte, video sadržaje i kreativna rješenja koja su ostvarila zapažene rezultate. Detaljan pregled svih kategorija, pravila prijave i uvjeta sudjelovanja dostupan je na službenoj stranici SoMo Borca.

Uz natjecateljski dio, SoMo Borac ponovno će ugostiti i vodeće stručnjake iz regije i svijeta na konferenciji posvećenoj budućnosti digitalne industrije, novim trendovima, tehnologijama i najboljim praksama koje oblikuju tržište.

"Već četrnaest godina SoMo Borac prati razvoj digitalne industrije i prepoznaje projekte koji pomiču granice kreativnosti, inovacije i poslovnih rezultata. Svako novo izdanje donosi nam presjek onog najboljeg što regionalna scena može ponuditi, a upravo prijavljeni radovi pokazuju kako se industrija razvija, prilagođava novim tehnologijama i podiže standarde izvrsnosti. Veselimo se vidjeti projekte koji su obilježili proteklu godinu te dobiti uvid u najnovije trendove koji će oblikovati našu digitalnu budućnost", izjavila je Ružica Vrdoljak Ličina, izvršna direktorica nagrade SoMo Borac.

Svi koji svoje radove prijave do 1. rujna ostvaruju povoljniju cijenu kotizacije, a oni koji žele osigurati early birds ulaznice za ovogodišnje izdanje SoMo konferencije po cijeni od 139 eura, mogu to učiniti do 31. srpnja 2026.