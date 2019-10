Rezultate inspekcije pročitala su i analizirala dvojica kapetana duge plovidbe i zapovjednik stroja na sličnom brodu. Svi se slažu da se brod nije mogao popraviti u dva tjedna, već je bilo potrebno najmanje dva mjeseca da se napravi potrebni remont.

Portal Morski.hr tri je dana čuvao dokument tehničke inspekcije broda Bourbon Rhode i danas ga je odlučio objaviti uz komentare stručnjaka. Brod je potonuo u Atlantskom oceanu prije desetak dana, a nestalo je sedmero članova posade među kojima je i kapetan Dino Mikšić.

Rezultate inspekcije pročitala su i analizirala dvojica kapetana duge plovidbe, od kojih jedan radi u tvrtki Bourbon, drugi je nekad radio u toj kompaniji i kolega je Dina Miškića, a treći je zapovjednik stroja na sličnom brodu.

Svi oni smatraju da je brod bio u tako lošem stanju da se nije mogao popraviti u manje od dva tjedna, koliko je brod bio na suhom doku. Popravci su trebali trajati najmanje dva mjeseca.

"Imali su velik problem s jednim motorom, navodi se u izvješću. Imali su problema s ventilima. Bilo što od toga moglo bi se lako pokvariti i izazvati poplavu. Pretpostavljam da se jedan ventil jednostavno slomio zbog natezanja, pa posada naposljetku nije mogla zaustaviti plavljenje broda. Oplata je potpuno korodirana, vodonepropusna vrata su katastrofa. Jako sam bijesan što su takav brod pustili na more.

Prema ovom dokumentu, glavne motore bilo je potrebno u potpunosti obnoviti. Osovine su imale metalne tragove u mazivu. Pretpostavljam da ništa nije učinjeno jer za 12 dana suhog doka ne bi remontirali motore. Za to je potrebno najmanje mjesec dana", rekao je kapetan jednog od Bourbonovih brodova koji nije iz Hrvatske, a koji je ustupio dokumente portalu Morski.hr.

Zapovjednik stroja kaže da je iz dokumenta vidljivo da je brod bio jako slabo održavan.

"Osim što je vidljivo da je brod u jako lošem stanju, puno stavki treba popraviti ili zamijeniti, kritično je to što su vodonepropusna vrata dobila četvorku, dakle unsatisfactory ili nezadovoljavajuću ocjenu te su zvukovi osovine bili čudni.

Svi ventili seachestova (usis mora za, hlađenje motora, pomoćnih motora, klima-uređaja i slično) i overboarda (odvodni ventili) trebali su remont. Dvanaest dana u škveru je ništa!

Što se motora tiče, oni su dobili ocjenu tri, što znači da su i na njima nađeni defekti, ali koji ne zahtijevaju hitnu intervenciju i ne utječu na siguran rad, no bio im je potreban remont koji se nikako ne može obaviti za nekoliko dana.

S obzirom na to da je na Bourbon Rhodeu more najprije počelo prodirati u krmu, a i u skladu s ovim dokumentom, može se donijeti zaključak da je najvjerojatnije počelo prodirati kod osovine, odnosno brtve osovine. Kad more počinje ulaziti između strojarnice i kormilarnice, tu moraju postojati vodonepropusna vrata. Teško je nagađati jesu li ih zatvorili i jesu li ih uopće mogli zatvoriti", rekao je zapovjednik stroja.

"Ovo je prazna kopija dokumenta, koju je ispunio netko s broda. To nekad firma unaprijed pošalje e-mailom ne bi li posada napravila pre-inspection i popravila što više, prije prave inspekcije.

Ovo je napravljeno još u Nigeriji, prije suhog doka u Las Palmasu - "Odudu Field, 19. svibnja 2019.“ Znači da je brod čak iz Nigerije plovio do Las Palmasa u vrlo lošem stanju, rekao bih – puno gorem nego iz Las Palmasa za Gvajanu", kaže kapetan i Dinov kolega.