Vlasnici slavonskobrodske tvrtke koja se bavi ugradnjom i proizvodnjom dizala ulažu novac u obrazovanje učenika. Njihovim dizalima voze se svjetski političari, gosti u hotelima i na kruzerima.

Banke su im odbijale dati kredit za početak posla pa su novac morali posuditi. Danas zahvaljujući njima plaću dobiva 150 slavonskih obitelji. A na čelu tvrtke su braća i sestra Stanić.

U samo nekoliko desetaka sekundi penju se i do osamdesetog kata. Za dizala koja se ugrađuju diljem Europe zaslužne su slavonskobrodske ruke bez kojih ne bi funkcioniralo više od 1200 zgrada. "Vrlo poznate - trenutno u Londonu zgrada 24 Bishops Gate je najviši neboder u Europi koji sadrži najviše liftove u Europi, Alto toranj u Parizu, TV toranj u Berlinu", nabraja svoje kupce izvršni direktor tvrtke Danijel Kušljić.

Zahvaljujući njima u svoje stanove lakše ulaze tisuće ljudi. Dizala su ugrađivali u poslovne zgrade, a omiljeni su i na kruzerima. "Hrpa europskih gradova, gdje god se nađem i kad vidite toranj od 200 metara i bude vam drago da je firma iz Slavonskog Broda u stanju takav jedan posao odraditi", govori osnivač i suvlasnik tvrtke Siniša Stanić.

Za sve su zaslužni braća i sestra Stanić. Na čelu su tvrtke koja zapošljava 150 ljudi. U njihove prostorije po praksu dolaze i učenici Industrijske škole. Iako urede imaju i u Francuskoj i Njemačkoj, srce tvrtke je u Slavonskom Brodu. Siniša kaže kako je privatno u obitelji sve dobro dok se ne priča o poslu.

"Jako je burno u svakim odnosima, ima puno svađe, rasprave i znamo tko je glavni, brat direktor, poštuje se njegova odluka", objašnjava Ivan Stanić.

No zajedničke odluke dovele su do toga da su ugrađivali dizala u neke od najvažnijih europskih zgrada. A kada su kao ratni povratnici iz Njemačke pokretali posao, morali su se zaduživati na sve strane. "Krenuli smo od banke do banke i tad nismo našli nikoga tko bi imao sluha za nas. Gdje god je bilo šanse da posudimo novac, doslovno od tisuću, dvije, tri, pet tisuća eura, tako smo uspjeli skupiti za startup", govori Siniša.

Počeli su sa skupljanjem novca, a nakon desetak godina skupljaju nagrade i priznanja koji potvrđuju da su među najboljima u Europi.

