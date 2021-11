U Koloni - iza branitelja i obitelji poginulih i nestalih - koračao je cijeli državni vrh, ali i i niz ministara. Mnogi od njih, podrijetlom iz Slavonije, uz Vukovar su i osobno vezani. Pamte ratna stradanja. Počast gradu heroju - u koloni su odale i ostale političke opcije.

Cijeli državni vrh, niz ministara i predstavnika političkih stranaka koračali su u koloni iza branitelja i obitelji poginulih i nestalih.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava kazao je kako bi volio da Vukovar bude u našim mislima, da budemo sa svim onima kojih više nema.

Premijer Andrej Plenković rekao je kako se prisjećamo heroja kojima cijeli hrvatski narod duguje slobodu, demokraciju i život kakav imamo.

Prošlo je trideset godina, ali sjećanja su i dalje živa, sasvim sigurno Hrvati će pamtiti Vukovar zauvijek, kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Predsjednik nije davao izjave, ali je popričao s premijerom koji mu je prišao. Razgovarali su samo kratko, ovaj dan važno je obilježiti s najvećim dostojanstvom i poštovanjem, kazao je Plenković.

Državni vrh poklonio se na Memorijalnom groblju i Ovčari.

Počast Gradu Heroju odao je i niz ministara i predstavnici stranaka.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved naglasio je kako je u proteklih pet godina i nadalje izostaje suradnja Srbije u dostavi informacija o tome gdje su posmrtni ostaci.

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović prisjetio se kako je u trenutku pada Vukovara imao šest godina, no ta prva, dječja sjećanja zadržala su se do danas. Bilo je to teško razdoblje za cijelu Hrvatsku, kazao je.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić kazao je kako se stradanja Vukovara, ali i cijele Slavonije, pa tako i njegova Slavonskog broda, sijeća kao dijete od 14, 15 godina.

"Sjećanja su uvijek tu i dobro da su tu. Grozna su to bila stradanja", poručio je Marić.

Ministar obrane Mario Banožić istaknuo je kako se sjeća svakog pijuka granata, svakog onog vojnika kojeg smo mogli u tom trenutku vidjeti.

"Način organizacije cijelog grada, svih prilaza u grad koji su praktički bili zatvoreni za svakog tko nije s tog područja ili ne dolazi po neku zapovijed, vodilo je prema tomu da se znalo da nešto mora imati tragičan kraj kao što je Vukovar", rekao je ministar obrane.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u vukovarskoj koloni poručio je kako se, uz ovu prošlost koje se treba sjećati ne samo jednom godišnje, ono gdje trebamo svi kao društvo više raditi je - da svim Vukovarcima bude bolji život. Svi gradovi moraju pomoći Vukovaru, kazao je.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin prisjetio se strašnih scena, stradanja grada. Izjavio je kako mu je u sjećanje navrlo sve ono što je kao dijete gledao na televiziji.

I splitski gradonačelnik Ivica Puljak bio je potresen.

"Zaista kad šetate ovdje pokušate se sjetiti što su proživjeli ljudi zaista vas to dirne", kazao je.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj kazao je samo da osjeća tugu i bol, ali i ponos i krik umrlih i mučki ubijenih.

Svojim dolaskom u Vukovar okupljene je najviše razveselio izbornik Zlatko Dalić, jer i danas u miru Hrvati su uvijek najjači kad treba pokazati zajedništvo.

