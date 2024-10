Domovinski pokret komentirao je novi zakon o grobljima koji bi trebao dovesti do uklanjanja spornih spomenika i obilježja pobunjenim Srbima poginulima u Domovinskom ratu.

Osvrnuli su se i na izjave Milorada Pupovca da bi se trebali ukloniti i svi s ustaškim obilježjima.

''Ide se u uklanjanje neprimjerenog sadržaja koje vrijeđa hrvatsku državu i većinski hrvatski narod. Da ne govorim da na tim spomenicima piše da je poginuo za srpsku otažbinu i leži na srpskoj zemlji. To je nedopustivo i to je vrijeđanje RH. Što njemu znači neprikladno, koji su to spomenici. Neka kaže", poručio je Stipo Mlinarić Ćipe, saborski zastupnik.'



''Kad dođe vrijeme za raspravu o tome, mi ćemo reći koji je naš stav. Doprinos kontaminaciji javne političke rasprave ne kanimo davati u mjerama u kojima to neki misle'', rekao je Pupovac.

