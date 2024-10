Povlači se 13 vrsta sokova u pet bočicama od pola litre: Coca cola, Coca cola zero, Coca cola light, Coca cola zero limun, zatim Fanta naranča, Fanta naranča zero, Fanta mango, Fanta limun zero, Fanta zero WTF i Fanta zero exotic te Sprite zero i Sprite full sugar, kao i Mezzo mix.

U četvrtak je objavljeno da se planira povlačenje 28 milijuna plastičnih boca Coca-Cole od pola litre i u Austriji jer mogu sadržavati komadiće metala zbog pogreške u proizvodnji.

Sokovi imaju rok trajanja 4.2.2025. do 12.4.2025., proizvođač im je Coca-Cola HBC Austria GmbH, a maloprodaja u trgovini Müller Hrvatska iz koje poručuju kupcima da, ako imaju navedeni proizvod, prestanu s upotrebom i za moguća pitanja kontaktiraju njihovu službu za kupce ili direktno proizvođača.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom, stoji u priopćenju.

