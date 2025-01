Novo poskupljenje ulaznica za dubrovačke zidine - od 1. ožujka cijena se penje na čak 40 eura po osobi. Dok dio turista opravdava ovaj potez, pojedinci su ogorčeni jer tvrde kako se s cijenama bespotrebno ide previsoko. Iz Grada Dubrovnika pravdaju se većom zaradom.

Za obilazak zidina tijekom zime ulaznica iznosi 15 eura za odrasle i pet za djecu. U šetnji danas redom strani turisti. Od prvog ožujka cijena ulaznice ide na 40 eura po osobi - pet više nego dosad tijekom glavne turističke sezone.

"Naravno nije povećanju samo razlog inflacija i povećani troškovi nego smo u 40 eura ugradili i obilazak predziđa", rekao je tajnik DPDS-a Maro Kapović.



U prošloj godini zidine je posjetilo oko 950 tisuća ljudi. Daleko je to od onih pred korona brojki kad je zidinama prošetalo više od milijun i 250 tisuća ljudi.



Za prosječnu hrvatsku obitelj od četiri člana 160 eura za obilazak zidina teško je prihvatljivo, a stranci podijeljenih mišljenja.

"Očekivala sam cijenu od oko 30 do 40 eura. Platila bih i više da vjerojatno", rekla je Gretchen iz SAD-a.



"Platio bih i više jer je to i dalje manje od normalne cijene koju bih očekivao", rekao je Ben iz Kine.



"To je previše! Preskupo jer bismo onda nas dvoje platili ulaznice 80 eura i to onda postaje jako skupa aktivnost", rekla je Marion iz Francuske.

Dubrovčani svjesni visokih cijena u gradu u kojem žive, ali i podjela koje bi to moglo stvoriti.

"Za naše turiste je skupo. A nema razlike između naših i drugih. Za strane turiste nije, ali ne može se praviti razlika između jednih i drugih", rekao je Zvonimir Juraković iz Dubrovnika.

Zidine održava Društvo prijatelja dubrovačke starine. Tvrde kako cijenom neće odbiti posjetitelje.



"Brojke idu postepeno, dobro. Zadovoljni smo i vjerujemo da ćemo u sljedećih par godina s još nekim dodatnim atrakcijama na obnovljenim zidinama dati bolji doživljaj gostima", rekao je Kapović.



Za povećanje cijena ulaznica svoju je suglasnost morao dati i Grad Dubrovnik. U pisanom odgovoru na upit Dnevnika Nove TV kažu da cilj je da se smanji prodaja pojedinačnih ulaznica, a poveća prodaja digitalne propusnice Dupass čija je cijena također povećana na 40 eura, a koja uz zidine uključuje i ostale gradske atrakcije.

Na pitanje kako se to uklapa u uputu resornog ministra da se ne ide u bespotrebna povećanja cijena kako bismo držali korak s konkurencijom, iz gradske uprave – nisu odgovorili.

