Prati vaše otkucaje srca, može vas fotografirati, čak i razmišljati umjesto vas - sve to odlike su novog električnog bicikla iz radinosti hrvatskog inovatora Mate Rimca. Kupovinu bicikala kao što je njegov uskoro će sufinancirati i država kroz novčane poticaje.

Najnovije čudo tehnike stiže iz tvornice Mate Rimca. Novi pametni električni brdski bicikl Grejp G6. Postiže brzinu i do 45 kilometara na sat, a s jednim punjenjem baterije možete prijeći 100 kilometara. Osim što vas može fotografirati bicikl je toliko pametan da prati vaše otkucaje srca. Ako se umorite, pedalirat će umjesto vas.

"Ako su vaši otkucaji srca previsoki, bicikl će vam dati veću podršku, kako bi se otkucaji srca smanjili. Vaše srce je povezano s motorom bicikla, što je prilično super", rekao je Mate Rimac.

Također, Grejp umjesto vas može procijeniti teren po kojem se vozite.

"Ako vidite planinu i želite otići na nju, a ne znate hoćete li to uspjeti, dovoljno je da pogledate na mapu. Ona će vam reći možete li to izvesti i ne samo to - točno će vam izračunati koliko daleko možete ići s biciklom", objašnjava Mate RImac.

Poticaji za kupnju

Budući da stoji kao pet prosječnih hrvatskih plaća, recimo da ćete za njega uskoro moći dobiti i državne poticaje. Država će dijeliti novac za kupnju električnih bicikala.

Poticaji će se dijeliti po modelu tko prvi njegova djevojka, odnosno poticaj. maksimalno po jednom biciklu možete dobiti do pet tisuća kuna.

U Sindikatu biciklista podržavaju svaki projekt koji će ljude maknuti iz automobila.

"Postoji javni gradski prijevoz, pješačenje i naravno bicikl. Ne gubite vrijeme, ne trošite novac, ne zagađujete, ne stvarate buku, možete bilo kad i bilo gdje stati, tako da korištenje električnih bicikala povećava onu opću populaciju ljudi koji koriste bicikl kao prijevozno sredstvo", rekla je Tena Šarić iz Saveza biciklista.

Bicikl kao prijevozno sredstvo možda i nije tako loša ideja, budući da se broj automobila u Hrvatskoj polako približava broju stanovnika.

