Cijela priča o provjeravanju lažnih diploma posve je promašena, jer provjerom ministarstva i agencija mogu se otkriti tek oni pojedinci koji su se u krivotvorenje upustili sami. Ono što su otkrili istraživački novinari Žurnala, kolege iz BiH, organizirani je kriminal u kojem sudjeluju same obrazovne institucije prodajući svoje diplome. Koliko je to ozbiljan posao dokazuje to što čovjek, koji je u policijskim dokumentima naveden kao posrednik i dalje nesmetano radi. Novinarki Provjerenog ponudio je srediti diplomu, ali u zamjenu je tražio spolni odnos.

Posrednici nisu djelovali samo za osobe s teritorija BiH, već i Hrvatske. Tako je napisano u u dokumentima bosanskogercegovačke državne policijske agencije. Ekipa emisije Provjereno nazvala ih je ukupno troje. Prvi se pravio lud, drugi rekao da radi s hrvatskom školom, a ne onima u susjednoj zemlji. A treći nudi usluge, ali tek ako i osoba s druge strane pristane prvo njemu pružiti nešto zauzvrat.

''Možeš ti za što god hoćeš, samo donesi pare. Samo novce. Hoćeš li letiti u svemir? Hoćeš da ti sredim da budeš astronaut? Zavisi kakva si. Ako si mačka, mogu ti sredit. Ako nisi ništa. Pošalji mi svoju sliku na Viber. Ako mi se svidiš, riješit ću ti u pola cijene'', rekao je posrednik u telefonskom razgovoru novinarki Provjerenog.

U sitne noćne sate, novinara je nastavila dopisivanje s posrednikom. ''Pošalji mi sliku da vidim isplati li mi se truditi'', ''Ovo je isto kao da idem u mrak bez svijeće. Pokaži se bolje'', ''Nemam te ja što zavlačiti. Ja ću svoju uslugu naplatiti hotelom, a ti ćeš se sretno upisati u školu za polaganje i bit ćeš mi zahvalna. Kada rezerviram hotel, javim ti se''. To su samo neke od poruka koje je posrednik slao novinarki.

Krajnje jednostavan proces

''Proces je bio kranje jednostavan . Pođeš, prvi put se upišeš. Drugi put pođeš, odneseš pare, uzmeš diplomu i to je to. Ti si vatrogasac. Nikakvo učenje se nije spominjalo niti ikakvi predmeti, samo pare i to je to'', ispričao je insajder iz zračne luke Dubrovnik, čovjek dobro upoznat sa svim detaljima nabave diploma u susjednoj BiH. Krajem 2017. godine dio njegovih kolega na isti je način odlučio steći diplome.

Otišli su u Mostar, platili, pa se brzo vratili. Ekipa emisije Provjerenog pronašla je jednog od njih za kojeg imaju informacije da je to učinio, no nije želio komentirati.

U to vrijeme, zračna luka Dubrovnik, na službeno je školovanje u Split poslala samo osam izabranih zaposlenika. I zato dio drugih, biva motivirano da do istih diploma dođu stranputicom. ''Oni su rekli kako su se osjećali razočarano, kako nisu pošli u Split i da će oni na taj način probat doćo do diploma samo zato da ih ne bi preskočili u napredovanju da bi mogli postat vatrogasci'', priča tajni izvor.

Na kraju nisu svi postali vatrogasci. Ali još uvijek mogu, ukoliko zračna luka bude za vatrogascima imala potrebe. ''Ukoliko ima radnji koje nisu uredne, mi to osuđujemo i mislimo da treba postupiti prema svakom individualnom slučaju'', rekao je Frane Luetić, direktor zračne luke Dubrovnik.

Diploma po cijene jedne plaće

Po cijenu jedne prosječne hrvatske plaće dobiješ prekvalifikaciju. A onda možeš raditi kao vatrogasac, i to za iznadprosječnu plaću od 7000 kuna. Toliko je, otprilike, posredniku trebala dati i novinarka Žurnala Azra Omerović, ali za prekvalifikaciju u medicinsku sestru škole u Sanskom Mostu.

Preko drugog posrednika su, pak, krajem 2017. godine trojica zasposlenika zračne luke upisala Visoku školu Logos. To su informacije kojima raspolaže SIPA. Lutvo Haznadarević, direktor Visoke škole Logos, tvrdi kako se takvo nešto nikada nije dogodilo u njegovoj školi.

Nije to jedina škola koja se spominje u policijskim dokumentima, ali ne zbog krivotvorenih diploma, već onih koje su škole prodavale. ''Imate matičnu knjigu po rednim brojevima. Oni napišu redni broj jedan, pa onda slijedeći učenik koji se upiše je redni broj tri. Ovaj dva je ostao. Zato kad se netko pojavi, tko bi u tom periodu trebao završiti, pa njega upisuje pod rednim brojem dva. I sad kad uđete, vidjet ćete da kod njih u matičnim knjigama ili nekim drugim matičnim knjigama imate te praznine, prazne rubrike u koje se ljudi naknadno upisuju'', objasnio je novinar Žurnala Avdo Avdić.

Kada netko iz inozemstva stekne diplomu, on je mora nostrificirati u Agenciji za visoko obrazovanje. Ona prvo provjerava ima li fakultet akreditaciju, a onda provjeravaju i samu diplomu. ''Postoje određeni registri, brojevi, zaštićeni nekakvi štambilji i tako dalje, kojima se može primjetiti da se radi o neautentičnoj kvalifikaciji i na takvu sumnju se kreće dalje u dodatne provjere vjerodostojnosti'', objašnjava Emita Blagdan, pomoćnica ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

I fakulteti mogu sudjelovati u kriminalnim radnjama

Onda se zove i fakultet i pita je li osoba zaista ondje diplomirala. Ako nije, riječ je o krivotvorini. Ali ukoliko su kupljene, znači da je fakultet sudjelovao u kriminalnim radnjama koje, jasno, neće priznati.

Agencija za visoko obrazovanje je dosad otkrila 5 krivotvorina iz različitih zemalja, a Agencija za strukovno obrazovanje više od 140. Većinom iz škola iz Bosne i Hercegovine. Jedna krivotvorena diploma iz Srbije otkrivena je nedavno revizijom ministarstva znanosti i obrazovanja. ''Kada ravnatelj dobije potvrdu o nevjerodostojnoj diplomi nas obavještava, pokreće proceduru izvanrednoga otkaza, prijave prema nadležnim tijelima jer se radi ipak o ostvarivanju određene materijalne koristi'', objasnila je Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja. Ministrica dodaje kako tu postoje procedure te da se radi po poslu koji rade policija i državno odvjetništvo.

Istu proceduru je teško primijeniti kod kupljene diplome, svjedodžbe ili prekvalifikacije. Jedini dokaz koji može biti je provjera koliko je puta ta osoba prelazila granicu tijekom školovanja. Na temelju takve informacije je ekipa emisije Provjereno utvrdila kako je jedna diploma kupljena.

Naime, osoba koja ima prekvalifikaciju centra za obrazovanje iz Širokog Brijega, samo je dva puta tijekom školovanja prešla granicu. S tim da na sam dan koji je čak i upisan kao datum polaganja završnog ispita, ta osoba u Širokom Brijegu nije bila. ''Osoba ode doslovno dva puta i prikaže se kao da je odradila sve vježbe, svu nastavu i stručnu praksu. Agenciji zasigurno fakultet ili škola, koja je takav dokument sama proizvela, neće priznati da osoba ondje nije to završila, već da je samo platila. I takav će se dokument nostrificirati i završiti u sustavu. A onda i kod poslodavca'', kazao je tajni izvor.

Prijavljeno 12 kvalikifacija

Dvanaest kvalifikacija iz te škole prijavljeno je u proteklih godinu dana u kadrovskoj službi dubrovačke zračne luke. ''Mi kao zračna luka ne možemo ništa utvrdit. Mi vidimo ono što je uredno. To prihvaćamo'', rekao je direktor zračne luke Dubrovnik.

I zato u ovom slučaju stvarnih, a kupljenih diploma, revizije nemaju smisla. ''To je nešto gdje pod hitno trebaju nadležna tijela u BiH izvršiti nadzor, provjeru, i tako dalje. Jer to je zapravo nelegalni rad same institucije'', ističe pomoćnica ravnateljice Agencije za visoko obrazovanje.

Policija može ući u dosjee svakoga studenta ili učenika za kojeg postoji osnovana sumnja da to nikada nije ni bio. Mogu se provjeriti i prelasci granica. Koliko je poznato, takvih istraga u Logosu i Centru za obrazovanje još nije bilo. ''Ovdje državne institucije nemaju namjeru procesuirati bilo koga iz tih škola i da se oni nalaze pod apsolutnom zaštitom policijskih agencija, ustvari, u ovom slučaju, pravosudnih agencija koje su pod direktnom poličkom kontrolom. Zašto? Zato što se taj Centar iz Širokog Brijega posljednjih godina pojavljivao kao financijer mnogih političkih partija'', kazao je Avdo Avdić, novinar Žurnala.

Ekipa emisije Provjerneo direktora Visoke škole Logos upitala je li etično da osoba ode u školu dva puta, a na papiru stoji kao da je bila na nastavi. ''Bude li to istina, vjerujte, mi ćemo se sami prijavit organima gonjenja'', kazao je direktor.

Na noge skočio i njemački ministar

Tužiteljstvo još nije uzelo kao dokaz ni kupljenu prekvalifikaciju za medicinsku sestru škole u Sanskom mostu. Azra Omerović ju je dobila za samo 17 dana blefirajući posredniku da joj treba za zaposlenje u Njemačkoj. Nakon toga se njemački ministar zdravstva digao na noge i zatražio stroge kontrole, a neke su klinike prekinule ugovore s agencijama koje su posredovale u zapošljavanju državljana BiH. Reagirala je i naša komora medicinskih sestara tražeći zabranu zapošljavanja osoba s takvim prekvalifikacijama.

U cijeloj priči je prilično zanimljivo to da je Centar za obrazovanje iz Širokog brijega prodan baš uoči istraga njemačkoj tvrtki Eduka osnovanoj prije pola godine. Iza njega je sve donedavno stajala Mila Ševo, a njezin sin i zastupnik u skupštini Županije zapadnohercegovačke, Milan Ševo, riješio se Logosa iz Mostara. Direktor ne zna odgovoriti kome su školu prodali.

''Sve je to u redu. Samo je jasno da se ovdje pokušava prikrit stvarni vlasnik, a to je gospodin Ivan Ševo koji je prvo dio te firme registrirao na svoju mamu, a radi se inače o službeniku ministarstva za obrazovanje zapadnohercegovačkog kantona. Nako što je shvatio da se nalazi pod određenom vrstom provjera, što naših, što međunarodnih, on je odlučio da se sakrije iza offshore kompanije koja je osnovana prije pola godine, također na području Njemačke i čiji su osnivači državljani RH koji, inače, osim tog biznisa, imaju biznis za čišćenje kuća'', navodi novinar Žurnala Avdić.

Pokazana volja istražnih tijela

Za istragu krivotvorenih diploma pokazana je volja istražnih tijela. SIPA je u suradnji s MUP-om proteklog tjedna upala na više lokacija diljem Bosne i Hercegovine i oduzela mobitele i diplome osobama za koje sumnja da su ih krivotvorili.

Slične akcije imali su i austrijski istražitelji prije nešto manje od godine dana. Razbili su međunarodnu organiziranu kriminalnu grupu koja je krivotvorila diplome i svjedočanstva njemačkog jezika. Pipci mafijaške hobotnice, utvrdili su tada, vode u BiH. A što je poduzelo naše Državno odvjetništvo na prijave o sumnji na krivotvorine koje uglavnom dolaze iz BiH, ekipa emisije Provjereno nije uspjela doznati. Ono što jesu otkrili jesto da se posrednik, čije se ime nalazi u policijskim dokumentima, očito nije nimalo pritajio. Drsko i samouvjereno on i dalje posluje.

Za istragu stvarnih, a kupljenih diploma, čiji je korov puno teže iščupati, potrebna je istinska i pravosudna i politička volja. Ta istraga službeno još nije započela.

