Reporterka Nove TV Sanja Vištica se u trenutku potresa nalazila u seizmološkoj službi na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu u Zagrebu. Opisala je kako se osjećala u trenutku potresa te kako su reagirali seizmolozi.

Svoje iskustvo potresa, reporterka Nove TV opisala je na svom Facebook profilu. ''Danas sam u trenutku potresa bila u - ni više ni manje - nego seizmološkoj službi. I gledala nastajanje potresa, odnosno kad su ga instrumenti počeli bilježiti. Došli smo po izjavu. Čekali voditeljicu službe da kolegu pita nešto i za to vrijeme kolega Kiš i ja gledamo u te velike ekrane i zezamo se. Točkice crvene.

Kolega je vidio da točkica blinka i taman sam i ja digla pogled prema ekranu i zatrese. Ta zgrada na PMF-u je doslovno škripala. Voditeljica službe Ines Ivančić je držala instrumente, ja sam trčala gore-dolje po hodniku tražeći gdje da se sklonim.

Krenula sam prema izlazu i sjetila se kako mi je jučer jedan od njih rekao da u trenutku potresa bježim od prozora i stakla jer kad se razlete da to leti kao geleri. Vratim se natrag i stisnem uz zid. Iz podruma je izletio seizmolog Tomislav Fiket i viče - koliko? - Šest! - čini mi se da sam čula iz sobe na drugom kraju. Još je tada treslo. Kad je stalo, nama su otključali i poslali nas da odemo što dalje od zgrade, a oni su odmah sjeli u svoje urede i očitavali podatke. Nisu istrčali. Ti ljudi su bili nevjerojatno pribrani. Ljudi, njih je tamo šačica, točnije deset, a rade kao da ih je 50. U tom trenutku ih je, čini mi se, bilo samo četvero. I u cijelom tom kaosu su našli vremena za nas medije i strpljivo odgovarali na sva naša pitanja. I još su nam nudili kavu, stalno nas pitali trebamo li što. Morala sam ovo napisati. Neka se zna da imamo malenu, ali sjajnu seizmološku službu'', napisala je Sanja Vištica.

Dan nakon strašnog potresa, kolegica je kazala kako su trud i znanje seizmografa zaista nevjerojatni. ''Meni je sve ostalo unutra, mikrofon, sve. Da sam morala imati live prijenos, vjerojatno bih samo preko IT tona radila. Ljudi su počeli izlaziti van, prepali su se. Nakon 20-ak minuta vratila sam se natrag, a seizmolog Fiket je rekao 'bit će mrtvih i ranjenih'. Ja sam se skamenila. Kad se dogodio potres, primijetila sam na njegovom licu da on vidi da je to jači potres, veće magnitude i što to zapravo nosi sa sobom. Oni su ostali na svojim radnim mjestima nakon potresa. Bili su vrlo brzo pribrani za rad, iako su i oni bili uplašeni'', prisjeća se Vištica.

''Ja sam mislila da se zgrada ruši''

Kazala je kako je jedva čekala da potres prestane. ''Meni je sve ostalo, mikrofon, sve. Da sam morala imati live prijenos, vjerojatno bih samo preko IT tona radila. Ljudi su počeli izlaziti van, prepali su se. Nakon 20-ak minuta vratila sam se natrag, a seizmolog Fiket je rekao 'bit će mrtvih i ranjenih'. Okej, sruši se da završimo. Ne mogu ovo više! Kad smo mislili da će stati, nastavilo je. Ja sam mislila da se zgrada ruši. Vani je ostalo malo žbuke i kad sam pogledala prva pomisao mi je bila da je dobro da je zgrada na mjestu. Seizmolozi su odmah uletili u svoje urede i nastavili raditi, bez da su razmišljali o svojoj glavi. Svaka im čast, pogotovo ženi koja se nije maknula iz te prostorije. Kad sam izašla van, opet sam bila spremna izvještavati, oprao me adrenalin. Samo sam razmišljala kako oni mogu uopće tamo raditi, jesu li oni uopće sigurni u toj zgradi'', izjavila je Vištica.

Dodala je i s kojim se problemima seizmolozi bore. ''Svi misle da je seizmološka služba velika, a to je zapravo par malih soba s entuzijastima koji su vrhunski stručnjaci u svom poslu, a rade u uvjetima da ne povjeruješ. Nakon zagrebačkog potresa, kontaktirali su Njemačku da im pošalju uređaje, ali zbog lockdowna ih nažalost nisu mogli poslati'', istaknula je Vištica.

Dramatična snimka iz centra Zagreba: "Dijelovi tornja katedrale ljuljali su se i nakon potresa"

Besana noć za stanovnike Siska i Petrinje počela serijom novih potresa: "Ljudi su u stanju šoka, u strahu su i ne znaju kako se ponašati"

Istaknula je kako je to tim ljudi kojih, bez obzira što je malo, rade nevjerojatan posao i uz to su uvijek otvoreni za sve medijske upite. ''Oni su fantastični! Uvijek izlaze medijima, nude nam kave, predivni su! Oni na životu drže one uređaje koje zapravo nije moguće održavati. Naša seizmološka služda počiva na entuzijazmu i trudu tih ljudi! Oni zaista vole i žive taj posao. Izniman, izniman trud! Način na koji oni pričaju o tim potresima – to je da se zaljubiš u potrese! Pričaju o tome s toliko strasti, meni je to fascinatno. Bez njihovih podataka i znanja, ništa nije moguće. I s ljudske i profesionalne strane'', zaključila je Sanja Vištica.