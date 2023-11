Plaće bi mogle kasniti: "Vlada se igra računovođe! Bit će praktički nemoguće točno obračunati plaću"

Novim Pravilnikom o doprinosima Vlada se igra računovođe i obećava više plaće, dok računovođe i struka upozoravaju da bi zbog njega mogle kasniti plaće, upozorila je Udruga Glas poduzetnika.

"U Hrvatskoj se često usvajaju zakoni i propisi koje je u stvarnosti teško ili nemoguće provesti, a ove godine Vlada se odlučila igrati računovođe uvođenjem nove porezne reforme, zbog čega mnogi računovođe i programeri ovogodišnje blagdane neće moći provesti u miru. U sklopu posljednje porezne reforme, Vlada je izmijenila niz zakona s područja poreza, a ti zakoni uskoro stupaju na snagu. Među tim izmjenama nalazi se i promjena u Zakonu o doprinosima, koji uključuje olakšice pri plaćanju doprinosa za I. mirovinski stup.

Glavni problem proizlazi iz olakšica na mirovinski doprinos koje je Vlada uvela. Njihov iznos ovisi o visini bruto plaće, no utvrditi taj iznos postaje izazov kada zaposlenici u istom mjesecu rade za više od jednog poslodavca. Nedostatak preciznih podataka o bruto plaći kod svakog poslodavca stavlja računovođe u nezavidan položaj. Bez točnih informacija, računovođe nisu u mogućnosti precizno izračunati plaću niti informirati klijenta o očekivanom iznosu primanja", navodi Udruga u priopćenju.

Udruga Glas poduzetnika smatra kako će novi Pravilnik o doprinosima, oko kojeg je upravo završeno javno savjetovanje, izazvati velike probleme računovođama, koji smatraju da će, ako zaista stupi na snagu, praktički biti nemoguće točno obračunati plaću.

Iako je na javno savjetovanje pristiglo čak 337 komentara – uglavnom računovođa ili poduzetnika, Udruga navodi kako Vlada nije poslušala struku već je donijela odluku kojom dovodi u probleme mnoge koji će propisani Pravilnik provoditi u praksi.

"S obzirom na to da računovođe koriste računovodstveni program, nemoguće je programski napraviti novi obračun jedino za prosinac, osim ako je programer mađioničar. Kada se rade takve promjene na obračunima, one se rade za plaće u siječnju, a ne u prosincu", kaže Ivana Ožegović članica NO UGP-a.

"Smatramo da je zabrinjavajuće da je izglasan Zakon, a sada je pred računovođe stavljen i Pravilnik, za koji se nedvojbeno može utvrditi da je neprovediv, nelogičan i kompliciran. Postavlja se pitanje kako će računovođe na vrijeme dostaviti obračune plaća svojim klijentima, s obzirom na to da će novi sustav uvelike otežati pružanje preciznih informacija o očekivanim primanjima".

Ivana Ožegović, Članica NO UGP-a i računovotkinja također je izrazila zabrinutost i istaknula dodatne probleme u vezi digitalizacije sustava: "Za vrijeme pandemije napravili smo korak naprijed i mogli smo punomoći slati online, a sada ih opet moramo fizički predavati u Poreznu upravu. Zašto se ne poveže mirovinski i zdravstveni sustav? Zato ulažemo veliki novac u aplikacije koje ne rade, u tome smo najbolji".

U kontekstu novog obračuna minimalne plaće, Ožegović upozorava da primjena preračunate stope od 23,60% i isključivanje prireza rezultira većim primanjima građana isključivo zbog povećanja minimalne plaće. "Mnogi građani nažalost ne znaju pročitati svoju obračunsku listu, te što god Vlada kaže, vjerovat će. Drugim riječima, smatramo kako je ovo dobar način da se kupe glasovi za predstojeće izbore", ističe Ožegović.

Udruga Glas poduzetnika ovim putem apelira na Vladu da olakša ovo prijelazno razdoblje računovođama tako da se izračun plaća prema novim pravilima primjenjuje za siječanj umjesto za prosinac te da se zadrži osnovica od 560 eura za prosinac.

Također, predlažu digitalizaciju procesa kako bi se osigurala lakša implementacija novih pravila, pružajući svu potrebnu podršku računovođama i poslovnim subjektima te stvarajući stabilno okruženje za njihovo djelovanje, navode u priopćenju.