Zagrebačko područje u nedjelju u 15:01 je zatresao još jedan slabiji potres maghnitude 1,5 stupnjeva po Richteru.

EMSC javlja o potresu u Zagrebu, na dubini od jednog kilometra, na lokaciji 10 kilometara od Zagreba.

Potres se dogodio u 15:01. "Roknulo ga", "Bukovac...podrhtavanje", neki su od komentara na stranici EMSC na novi potres u Zagrebu.

U nedjelju oko 13 sati, potres je pogodio područje oko Gračaca. Prema prvim podacima magnitude je bila 4,2 po Richteru, no ubrzo je smanjena na 4,0.

Seizmolog Krešimir Kuk rekao je za N1 da je potres koji je u nedjelju pogodio područje oko Gračaca bio snažan, no nije bilo dojava o materijalnim štetama, a poručio je i kako ga ne treba dovoditi u vezu s potresima iz zagrebačkog epicentralnog područja.

M1.5 #earthquake (#potres) strikes 10 km NW of Zagreb - Centar (#Croatia) 17 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/ooGDpF9jhz