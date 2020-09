Epicentar je zabilježen oko 12 kilometara jugoistočno od Gračaca na dubini od 10 kilometara, javlja EMSC.

U nedjelju oko 13 sati područje oko Gračaca pogodio je potres magnitude 4.2 po Richteru, javlja EMSC.

