U splitskom akvatoriju u ponedjeljak kasno navečer osjetila su se dva potresa u razmaku od nekoliko minuta.

Prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra, nešto iza 22 sata zabilježeno je podrhtavanje 30 kilometara južno od Komiže s magnitudom 2,9 po Richteru.

M2.9 #earthquake (#potres) strikes 30 km S of #Komiža (#Croatia) 27 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/16g1h2M62r