Nakon dva desetljeća policija je riješila misterij ubojstva kontroverznog bankara Ibrahima Dedića. Jedini osumnjičeni za sada je bivši vojnik koji je imao čak tri državljanstva i koji već duže vrijeme ne živi u Hrvatskoj.

Kako Dnevnik Nove TV doznaje - čovjek kojeg se sumnjiči za ubojstvo Ibrahima Dedića iz Švicarske je sam stigao u zagrebačku Heinzlovu. Kod istražitelja nije bio rječit. "Pa mogu vam reći da nije iskazivao, sad baš neki dojam naš, teško je govoriti o tim stvarima kada nekog suočite s tim stvarima", kazao je Miroslav Topić iz Odjela za krvne delikte.

Sin ubijenog ostao zatečen objavom policije

Sin ubijenog Alen Dedić zatečen je iznenadnom objavom policije. Najavaljuje aktivno uključenje u slučaj. "Ja ću gledati da budem na tim raspravama, jednostavno da ga vidim u oči jer ta osoba je uništila 70 posto mog života", poručuje Dedić.

Policija vjeruje kako ima čvrste dokaze koji će ubojicu staviti iza rešetaka. A prije gotovo 20 godina Zlatko Klišanić je rukovodio očevidom ubojstva Ibrahima Dedića. "Negdje kod vrata prije lifta na podu je ležalo tijelo Ibrahima Dedića pogođeno s više metaka. Tu po cijelom prostoru su bila oštećenja metaka, tu je bilo sigurno jedno 20-30 metaka koje je više pogodilo i Dedića", otkriva bivši voditelj ekipe za očevide Klišanić.

Ubijeni Dedić posljednje mjesece života često je punio stupce crne kronike. Bježao je policiji, nekoliko puta je bio uhićen, a preživio je i dva atentata. Vruće zagrebačke ljetne noći kad je ubijen njihov susjed - sjećaju se brojni stanari zgrade u Ivekovićevoj 17. "Jako čudno jer se inače u to doba djeca uvijek igraju vani. Tu večer nije bilo nikoga. Uopće nikoga. To se desilo, tih par pucnjeva i muk. I onda je jedan susjed zvao ženu - 'zovi hitnu netko tu leži na vratima'. To se sjećam baš", kazao je stanar zgrade.

DNK profil sačuvan

Istražiteljima je u cijelom slučaju za oko zapela jedna nelogičnost. "Krv se nalazila na podu, bila je odvojena od krvi koja se nalazila oko tijela. To je značilo da je moglo doći do odbijanja zrna metka koje je ranilo ubojicu", kazao je Zlatko Klišanić, bivši voditelj ekipe za očevide.

Dobro sačuvan trag krvi pohranjen je u Centru za krim vještačenja Ivan Vučetić i mogao bi biti ključan u ovoj istrazi. "Taj DNK profil se čuva trajno i može se i nakon 20, 30 i 40 godina ponovno koristiti za vještačenja", otkriva Andrea Ledić iz Centra za krim vještačenja Ivan Vučetić.

Iako forenzika ima egzaktne dokaze - sin ubijenog želi samo jedno. "Nadam se da će u toku tog slučaja, to mi je jedina nada, saznati tko je nalogodavac i tko je dao izvršitelju otvorene ruke da to izvrši", kazao je sin ubijenog Alen Dedić. Policiji i istražiteljima ostaje vidjeti tko je i postoji li uopće u ovoj priči nalogodavac ubojstva.

Osumnjičenom određen istražni zatvor

Sudac istrage županijskog suda odredio mu je istražni zatvor, kao razlog za određivanje napomenuo je kako postoji opasnost od bijega, ali i mogućeg utjecaja na svjedoke. Pravo pitanje u cijeloj priči jest kako je riješen 20 godina star misterij ovog ubojstva.

Gost Dnevnika Nove TV bio je Zvonimir Petrović, voditelj Službe općeg kriminaliteta PU zagrebačke čiji su ljudi riješili ovaj slučaj.

Koja je bila kardinalna greška ove osobe - kako ste vi došli do njega nakon 20 godina?

Kardinalna greška bila je to što je na samom mjestu događaja ostavio dosta tragova koji su u završnoj fazi krim istraživanja pomogli u njegovom identificiranju.

O kojim se tragovima radi?

To su svi tragovi koji se i inače izuzimaju na mjestu događaja, prije svega biološki.

To bi moglo značiti - vlas kose, trag krvi...?

U principu - da.

Kako je izgledalo uhićenje te osobe?

Osoba je uhićena jučer, tijekom jutarnjih sati u Zagrebu. Samo uhićenje su proveli naše kolege iz Odjela za potrage.

Je li se opirao uhićenju?

Nije se opirao uhićenju, sve je prošlo u najboljem mogućem redu.

Uz njega je privedena još jedna osoba. Gdje se ona trenutačno nalazi? Hoćete li poduzimati neke korake i protiv nje?

Tako je. Jučer tijekom dana bila je uhićena još jedna osoba, također pod sumnjom da je sudjelovala, odnosno da je povezana s počinjenjem ovog konkretnog kaznenog djela. Nad tom osobom tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana provedeno je intenzivno kriminalističko istraživanje, određene dokazne radnje, prije svega - vještačenja.

Međutim, tijekom tih provedenih dokaznih i ostalih radnji nije potvrđena sumnja da je ta osoba povezana s ovim događajem.

Čuli smo sina ubijenog, on kaže da ovo za njega nije kraj. On očekuje i osobu koja je naručila ubojstvo. Ide li istraga sada u tom smjeru?

Istraga ovog kaznenog djela, prije svega, ide u smjeru identificiranja ostalih dvojice počinitelja koji su ostali nepoznati.

Vjerujete li da je jedan od njih naručitelj?

Nemamo o tome dovoljno informacija. Pored ostalih osumnjičenih za ovo kazneno djelo, naravno da se ide i u smjeru rasvjetljavanja svih drugih relevantnih okolnosti tog djela pa i eventualno mogućeg naručitelja.

