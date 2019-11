Većinu domova od Nove godine mogli bi krasiti kalendari i rokovnici s krivim datumima blagdana. Naime, većina ih je već odavno tiskana i u prodaji s postojećim datumima blagdana. Izdavači i tiskare su u problemima, prijete im veliki gubici, i traže odgodu primjene novog zakona.

Kalendari u obiteljskoj tvrtki Sanje Jagar još su od ljeta spremni za prodaju. Međutim, u njima nisu označeni novi blagdani, nego oni koji još vrijede.

"Dan državnosti 30. svibnja tu nije naveden jer ga još službeno nema. Imamo tu 25. Dan državnosti, koji se ukida, 8. imamo Dan neovisnosti, koji isto neće biti i nema 18. studenog", rekla je Jagar.

Promjena blagdana dovodi je u probleme: "Bilo kakva šteta i takva situacija dovodi u pitanje naš opstanak", dodala je Jagar.

A za nove kalendare više nema vremena: "Imamo jednu tiskaru s kojom godinama surađujemo. Oni imaju isto druge kupce i teško da oni stignu sve to jer to su kompleksne stvari. Ne može se to preko noći napraviti i sad mi u stvari najviše prodajemo", objasnila je Jagar.

Istih problema ima i u tiskari u Čakovcu.

"Nadamo se da će većina naših kupaca prihvatiti takve kalendare, bez tih izmjena. Oni koji neće ćemo definitivno izgubiti kao kupce", rekao je Saša Dering.

Procijenjena šteta iznosi oko 75 milijuna kuna

Od vladajućih očekuje da da odgode primjenu zakona do 2021. godine. Na mogućnost katastrofe nakladnici i tiskari su još u lipnju upozoravali Ministarstvo uprave. Dobili su odgovor da će nastojati voditi računa i o njihovim problemima.

"Mi smo uputili jednu procjenu štete koja je nekakvih 75 milijuna. U okviru nas koji smo priložili te podatke, radi se o 2.000 zaposlenih", rekla je Jagar.

Za svoje ustanove Primorsko-goranska županija planira naručiti 400 kalendara.

"Ako nas vrijeme pritisne i ako budemo prisiljeni dati, planiramo da taj kalendar bude s brojkama u različitim bojama kako bi mogli planirati i jedan i drugi datum pa da se na neki način označi bojama što bi moglo biti", rekla je Marina Medarić, zamjenica župana Primorsko-goranske županije.

I u Narodnim novinama čekaju izglasavanje novih zakona. No, i njima vrijeme curi.

"Čim do izglasavanja dođe, krenut ćemo u proizvodnju. Vjerujemo da zbog toga nećemo imati problema koji se tiču rokova proizvodnje i isporuke", rekla je Draženka Andrašek, direktorica tiskarske djelatnosti narodnih Novina.

Iz Ministarstva uprave ne odgovaraju hoće li prihvatiti primjedbe proizvođača kalendara. Tek upućuju da će se o izmjenama blagdana u petak raspravljati u Saboru, a idući tjedan i glasovati.

