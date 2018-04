Dnevnik Nove TV nastavlja pratiti apsurdne situacije s kojima se susreću poduzetnici. Nakon što je država zaprijetila ovrhom poduzetnicima iz Dugog Sela jer su im utvrdili lipu duga, sljedeći slučaj stiže iz Splita.

Poduzetnica je kažnjena jer je Zavodu za zapošljavanje uplatila sve doprinose, ali nije za to dostavila potvrde.

Da bi na stručno osposobljavanje zaposlila mladu osobu, Slađana Đuderija prije godinu i pol za to je dobila novac od Zavoda za zapošljavanje. Više od 6000 kuna bilo je namijenjeno za plaćanje doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Državi je sve platila, no razboljela se, pa Zavodu svaka tri mjeseca, iako je, ponavljamo, plaćala svoje obaveze, nije dostavljala potvrde o tim uplatama, donosi reporter Dnevnika Nove TV Ivan Forjan.

"Zavod nije reagirao. Ja sam ih pitala zašto nisu reagirali kad su vidjeli da se ja ne javljam, eto, svašta se ljudima može dogoditi. Oni su mi rekli da to nije njihov problem", kaže ona.

Iz HZZ-a joj stiže obavijest da iznos, koji je već uplatila za doprinose, mora još jednom platiti Zavodu za zapošljavanje. U suprotnom država će se naplatiti putem bianco zadužnice. Razlog je apsurdan.

"Zavod me je obavijestio da sam u velikom prekršaju jer nisam dostavljala uplatnice da sam plaćala doprinose, što je meni bilo nevjerojatno, pa sam rekla: 'Zar vi niste umreženi s poreznom i zar to nije jednostavno provjeriti?' Nije sporno da ja to nisam platila, nego da ja to nisam donijela pokazati. E, to je problem", priča Đuderija.

Na rješenje Zavoda nije se žalila, već prihvatila opciju u kojoj će državi platiti kaznu. O slučaju se očitovao i HZZ.

"Navedeni poslodavac nije dostavljao dokumentaciju za kontrolu izvršenja ugovornih obveza u propisanim rokovima te je time prekršio dio ugovornih obaveza. Nadalje, kontrolom naknadno zatražene dokumentacije utvrđeno je kako je poslodavac doprinose uplaćivao iza 15. u mjesecu za prethodni mjesec, što predstavlja drugo kršenje ugovorne obaveze", stoji u njihovu priopćenju.

"Nevjerojatno je to da ja kojim slučajem nisam platila doprinose u tih godinu dana, Zavod bi jednostavno aktivirao mjenicu, naplatio bi se nazad, znači dobio bi novac nazad i ja ne bih bila oštećena, što je apsolutni apsurd", kaže Đuderija.

Ovako su doprinosi već uplaćeni, ali novac će Slađana državi dati još jedanput. U udruzi malih poduzetnika ističu kako do ovoga dovode institucije koje međusobno ne komuniciraju i na taj način potiču negativnu poduzetničku klimu.

"Ima klime, ali nevera vlada na toj klimi, nema poticajnoga. Kad okrenemo jedro da ulovi vjetar, onda okrenu vjetar na drugu stranu, nekako kao da smo neprijateljski nastrojeni, javni servis i poduzetnici, a potpuno nepotrebno", kaže Ivan Bračić, iz HUP udruge malih i srednjih poduzetnika.

Mali poduzetnici čine 90 posto ukupnog hrvatskog poduzetništva. Zapošljavaju 650 tisuća ljudi. A država ih kažnjava jer s plaćanjem doprinosa kasne nekoliko dana i ne donose joj papirnate uplatnice.

