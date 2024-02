Nove stranke niču kao gljive poslije kiše: Građani za većinu nisu ni čuli, a ova imena bi im dala umjetna inteligencija

Na hrvatskom političkom nebu osvanula je još jedna stranka!

"Predstavljena će biti jedno tri mjeseca prije izbora", najavio je Ivica Todorić prošle godine koji nije tkrio otkriti ime stranke, ali je najavio da će građani timom ljudi biti iznenađeni pa dodao: "Pobjeda, nema uopće govora!"

Ime je Zajedno Hrvatska, a tim ljudi još uvijek tajna. Todorić u javnost želi tek kada bude registrirana. A tada će Zajedno Hrvatska biti 157. politička stranka u Hrvatskoj. Uoči superizborne godine niču kao gljive poslije kiše. Imena koja biraju itekako su zanimljiva. Pa tako imamo Hrvatsko bilo...

"Prateći puls hrvatskog naroda, shvatili smo da se on okreće previše u globalnom smjeru i da to ne prati kulturu, tradiciju, običaj hrvatskog naroda", poručila je Nada Šikić, predsjednica stranke Hrvatsko bilo.

A ove godine registrirana je i Republika.

"Mi smo se s imenom i vizualima borili praktički dva do tri mjeseca. ja mislim da je baš zgodno jer upozorava na nedostatak republike. mi se ovaj tren pretvaramo u autokratski rezim koji jednostavno nije dobar", rekao je Damir Vanđelić, predsjednik stranke Republika.

I priznao, imali su pomoć PR-ovaca. Pravedna Hrvatska stranka je koju je osnovao Milan Vrkljan, ime su izabrali sami..

"Većina naroda je mislila da će Hrvatska postat i pravedna država, međutim to se u ovih 30 godina nije ostvarilo. Mogu vam reći da me ljudi često zaustave, kažu mi baš vam je to dobro ime, pravedna Hrvatska", otkrio je pak on.

Isto su pomislili i brojni drugi - stranaka s istom inspiracijom ima još:

Odlučnost i pravednost Karline Vidović Krišto, umirovljenička Hoćemo pravedno, ali i najavljena stranka Kolakušića i Sinčića - Pravo i pravda.

"Zato jer to ljude najviše pogađa, emociju, smatraju da nema pravde, da nisu svi jednaki, političari kad uzimaju ime stranke uvijek žele tu neku pravednost, pravo i slično ubaciti kako bi prepoznali i identificirali se sa svojim novim biračima", smatra Pero Tanta, komunikacijski stručnjak.

Dnevnik Nove TV je otišao provjeriti jesu li biračima zapele za uho!

"Republika? Ne. Nisam u politici skoro uopće tako da", rekao je Karlo Požgaj koji i na Hrvatsko bilo odmahuje glavom.

Ni drugi građani nisu čuli ni za jednu od spomenutih stranaka.

Bi li neka druga imena bila bolja odgovara umjetna inteligencija. Oni bi Republiku nazvali Hrvatska naprijed, Hrvatsko bilo narodna obnova, a Odlučnost i pravednost - pravda i reforma!

