"Nitko ne pita kako ću ja preživjeti ovaj mjesec s obzirom na to da nisam u stanju raditi, a pomoći od našeg zdravstva nema. Snalazi se kako znaš, ipak živiš u Hrvatskoj", rekla je čitateljica DNEVNIK.hr-a.

Bura reakcija i svjedočanstava o problemima koje hrvatski građani imaju zbog nereda koji vlada u hrvatskom zdravstvu i dalje se ne stišava. Nakon što se redakciji DNEVNIK.hr-a javio čitatelj čija je supruga termin za magnetnu rezonancu mozga u Općoj bolnici Pula dobila tek na samom kraju 2020. godine, svoju nam je priču ispričala i djevojka iz Zagreba (podaci poznati redakciji).

"Imam 20 godina. Od svoje 15. godine imam problema s kralježnicom. Prije tjedan dana dobila sam išijas, očito izazvan ranijim problemima. Primila sam ne znam ni sama koliko injekcija, pijem više vrsta lijekova, no ništa nije bolje. Doktorica opće prakse poslala me hitno na KBC Rebro na pregled i obradu, no što su oni napravili? Dali mi ponovno injekciju, još lijekova te mi rekli kako moram hitno na magnetsku rezonancu.

Gdje god sam se htjela naručiti, rekli su mi da moram čekati. Magnetska rezonanca mi je prijeko potrebna jer me inače nijedan neurokirurg ne želi pregledati i odlučiti treba li mi operacija ili se treba drugačije liječiti. Otkad sam napunila 18 godina, svaki mjesec plaćam dopunsko, a sad na magnetsku rezonancu moram ići privatno i izdvojiti 2000 kuna da bi mi se pomoglo. Žalosno je koliko se novca uplaćuje za zdravstvo, a kada ti treba hitan pregled, nitko te neće pregledati. Jedino ako imaš neke 'veze' u bolnicama, pregledat će te odmah, a mi koji nažalost nemamo nikoga moramo se snalaziti sami.

Eto, toliko o tome u kakvoj državi živimo. Nisam mislila ništa pisati, ali kad sam vidjela da gospođa čeka MR mozga skoro tri godine nisam mogla ne poslati vam i svoju priču. Naravno, nitko ne pita kako ću ja preživjeti ovaj mjesec s obzirom na to da nisam u stanju raditi, a pomoći od našeg zdravstva nema. Snalazi se kako znaš, ipak živiš u Hrvatskoj", rekla je ona.

Niz reakcija: "Bit će bolje kad poskupe cigarete i alkohol..."

Na društvenim mrežama čitatelji također ukazuju na apsurdne liste čekanja. Tako je jedan napisao da je termin za operaciju trbušne kile dobio - za 365 dana, a drugi kaže da on toliko treba čekati MR koljena. "Platiti privatno, platiti vezi koja radi u bolnici ili čekati termin", ustvrdio je treći. Čitateljica je pak poručila kako je "uvjerena da uža i šira rodbina naših političara nema potrebu čekati".

Komentirali su i kakva je mogućnost uz uputnicu HZZO-a obaviti pregled u nekoj privatnoj klinici - "Sve privatne koje uzimaju na uputnicu više nemaju termina, to se odmah popuni..." "Osoba koja radi na upisu pacijenata mi je rekla: 'Pa zar nikakvu vezu nemate?'" dodao je drugi čitatelj.

Iako bismo pomislili da je situacija drugačija kada je riječ o djeci, neka su iskustva nažalost suprotna pa su tako roditelji jednog djeteta napisali kako za njegov pregled na Rebru (KBC-u Zagreb) moraju čekati do kraja 2019. "Za dijete smo na Očnom u Puli dobili termin za godinu dana", kazuju drugi.

"Bit će bolje kad poskupe cigarete i alkohol...", "Možda se na MR čeka dvije godine, ali ćemo zato imati nacionalni stadion i 1000 novih automobila za Vladu, zar vam to nije dosta?", "Pišemo komentare po FB-u, a da sad netko pozove na protest protiv Vlade bilo bi ili vruće mi je ili kiša pada pa ne mogu van", ustvrdili su na kraju treći.

Probleme u hrvatskom zdravstvu već je duže vrijeme teško i samo nabrojiti, a o pojedinim najavljenim mjerama koje bi mogle "uliti" neka sredstva u suhi proračun zdravstva, čini se, nema konsenzusa ni u redovima vladajućih. Dodajmo tomu i da kao društvo sve više starimo te su nam potrebe za medicinskom skrbi sve veće, a s druge strane mladi pune autobuse za inozemne destinacije u kojima će živjeti i raditi te je onih koji bi mogli išta uplaćivati u škrabicu zdravstva i države sve manje.

Zvuči katastrofično? Vjerujte, još je gore.