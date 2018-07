"O ovim se stvarima treba govoriti, a ne o ustašama i partizanima. To nije nerješiv problem, ne znam koliko taj aparat za MR košta niti me to zanima. Siguran sam da ako država ima novca za kupovanje silnih vozila, plaćanje putovanja i ostale pi***rije, onda neka daju sami sebi otkaz i proslijede te novce za zdravstvo", rekao je čitatelj DNEVNIK.hr-a.

Stanje u hrvatskom zdravstvu, složit će se mnogi, daleko je od idealnoga. Nedavno je procurio prijedlog izmjena zakona kojim se predviđa povećanje cijena cigareta i žestokih alkoholnih pića za 50 posto, a razlika bi se uplaćivala u proračun za zdravstvo. No to je ipak još daleko od strukturnih reformi koje su zdravstvu nužne.

Dugovi bolnica sve su veći, a čini se da su veće i liste čekanja. Redakciji DNEVNIK.hr-a javio se čitatelj iz Rovinja (podaci poznati redakciji), ogorčen činjenicom da je njegova supruga termin za magnetsku rezonancu mozga u Općoj bolnici Pula dobila – u prosincu 2020. godine.

"Supruga ima užasne glavobolje i bolove u vratnoj kralježnici. Poslali smo putem sustava za centralno naručivanje zahtjev i potom smo dobili termin – 29. 12. 2020. godine. Što da vam tu dalje kažem? Čemu to centralno naručivanje, čemu uopće to zdravstvo, čemu plaćanje doprinosa?

Kako se može odmah dobiti termin u privatnim klinikama? Doslovce se ujutro naručiš, popodne dođeš na red. Platit ćemo 1500 kuna negdje privatno i ići dalje. Ali čemu onda plaćati zdravstvo, odnosno doprinose? Svaki put kad ti nešto treba moraš zapravo ići privatniku, naše zdravstvo postoji samo formalno, na papiru.

Da nisam zakonski obvezan plaćati doprinose, vjerujte mi, ne bih u to zdravstvo više dao niti jednu kunu, nego bih tih nekoliko stotina kuna mjesečno stavljao sa strane ili uzeo neko životno osiguranje. O ovim se stvarima treba govoriti, a ne o ustašama i partizanima.

To nije nerješiv problem, ne znam koliko taj aparat za MR košta niti me to zanima. Siguran sam da ako država ima novca za kupovati silna vozila, plaćati putovanja i ostale pi***rije, onda neka daju sami sebi otkaz i proslijede te novce za zdravstvo.

Osim tih sportaša koji nas nešto drže i pružaju nam veselje, drugo je katastrofa. Treba umjesto tabela s natpisom ''Republika Hrvatska'' na graničnim prijelazima stajati ''Ljudi, snalazite se kako znate''. Skidam kapu samo vatrogascima, oni svaki dan stavljaju svoje živote na panj, a drugi ne bi stavili ni sto kuna", kazao je naš čitatelj.

Upit smo ovim povodom poslali i Općoj bolnici Pula. Neslužbeno doznajemo kako je MR u pulskoj bolnici u funkciji tek nešto više od dva mjeseca te da su, po kazivanjima našeg izvora, problemu na neki način pridonijeli liječnici opće prakse, koji navodno svoje pacijente odmah šalju na tu pretragu, nevezano uz to je li im ona nužna. Stoga se u vrlo kratkom vremenu stvorila velika lista čekanja, koja je do trenutka pisanja ovog teksta dosegnula čak do 2021. godine.

Što kažu iz Ministarstva zdravstva

Iz Ministarstva zdravstva na upit DNEVNIK.hr-a odgovorili su da je "u okviru projekta prioritetnog naručivanja pacijenata osigurana prioritetna obrada pacijenta (dijagnostika i liječenje) za dijagnoze i stanja koja ne trpe odgodu i čekanje na redovnim listama čekanja, a nisu hitna stanja, ali su stanja i bolesti koje je potrebno čim prije obraditi i liječiti. Bolesnici čije stanje zahtijeva prioritetnu obradu ne čekaju na redovnim listama čekanja.

Projekt omogućava dolazak na prvi pregled specijalisti za ukupno 98 postupaka na nacionalnoj razini u 32 bolničke ustanove. Većina prvih prioritetnih pregleda je obavljena unutar tjedan dana, najveći dio unutar 4 dana. Od 1.01. do 30.06. ove godine bilo je više od 10 000 prioritetnih narudžbi, a samo u lipnju skoro 2 000. Potrebu za prioritetni specijalistički pregled utvrđuje izabrani liječnik na osnovu zdravstvenog stanja pacijenta, a daljnju prioritetnu obradu s potrebnom dijagnostikom utvrđuje specijalist kod pregleda, a sve ovisno o zdravstvenom stanju pacijenta.

Cilj je, naravno, skratiti i redovne liste čekanja, te je, u tom smislu, u slučaju konkretne zdravstvene ustanove, prije tri mjeseca osigurana nabava MR uređaja za OB Pula, koji će značajno pridonijeti skraćivanju listi čekanja i za one pacijente čije stanje ne zahtijeva prioritetnu obradu".