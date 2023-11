Milanović odgovorio Plenkoviću: "Zašto preispitujemo? Zato jer smo u takvom društvu"

Novinari su predsjednika Republike Zorana Milanovića upitali što misli o stavovima vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave. Podsjetimo, Penava je poručio da 18. studenog u Vukovar ne dolaze oni koji se ne slažu s time da Kolonu sjećanja vode pripadnici HOS-a.

"Njegove izjave su malo pretjerane. Na kraju krajeva, ta HOS-ova zastava je svake godine tamo. HOS je bio u Vukovaru, kasnije ih je Franjo Tuđman zabranio. Tu je bilo dosta prevratničkih ambicija među vodstvom HOS-a i i zato su prije svega došli na udar Tuđmana i HDZ-a i taj obračun ne prestaje", rekao je Milanović.

Predsjednika su novinari pitali i hoće li ići u Vukovar.

"Pa ja bih išao i pozivam još jednom, očekujem tu malo više fleksibilnosti i razuma. Ne bi trebalo sad zaoštravati na način na koji se zaoštrava", rekao je Milanović.

Kritizirao hrvatsko glasovanje protiv rezolucije o Gazi

Upitan je o rezoluciji UN-a i odluci Hrvatske koja je glasala protiv. I dalje je pri stavu da je Hrvatska trebala biti suzdržana.

"Način na koji hrvatska misija i njezin predstavnik koji očito sluša samo Plenkovića legitimirao Hrvatsku to nije dobro, zbog načina na koji je odluka donesena bez konzultacija predsjednika Republike", rekao je Milanović.

"Nikada Hrvatsku nisam obvezivao glasom kao što to Plenković radi", dodao je predsjednik.

"Nema dogmi. Ni Palestina ni Izrael. Sve osim nekih temeljnih ljudskih vrijednosti oko kojih bismo se trebali složiti je tema za razgovor, a ne kako je jučer rekao predsjednik Vlade - zašto se to sad preispituje? Što je to? Gdje je taj rječnik naučen? Na nekom partijskom seminaru u Kumrovcu? Zašto se to sad preispituje? Zato jer smo u takvom društvu, nema diktature", poručio je.

Rekao je i da Hrvatska nije učinila ništa da ne dođe do izbora nelegalnog i nelegitimnog predstavnika Hrvata u Predsjedništvu BiH Željka Komšića.

Predsjednik održao govor na fakultetu

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici povodom obilježavanja 63. obljetnice Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te je u prigodnom govoru istaknuo da Hrvatska treba više kvalitetnih inženjera jer su hrvatske škole za inženjere dobre i kvalitetne.

U govoru se osvrnuo i na umjetnu inteligenciju te upozorio: "Treba biti jako oprezan, da ne preuzme čovjekovu dominaciju nad stvarima i događajima ili izazove rat. Svi govorimo o tome, a toga se treba plašiti. O umjetnoj inteligenciji treba ozbiljan razgovor i ozbiljan odnos."

Milanović se također susreo i s Upravom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, gdje je studentima održao predavanje na temu "Globalno političko okruženje i izazovi za Republiku Hrvatsku".



"Današnji svijet je svijet koji se trza i nestaje", kazao je Milanović.