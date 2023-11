VIDEO Muškarac se utopio u dnevnom boravku, nije stigao pobjeći pred bujicom: "Ne izlazite, tko može neka ide na gornje katove!"

Predsjednik Toskane Eugenio Giani rekao je da su dvije osobe poginule u općini Montemurlo, oko 25 kilometara sjeverozapadno od Firence, gdje se izlila rijeka. Treća osoba stradala je u Rosignanu na toskanskoj obali.

"Nikad nismo zabilježili ovoliku količinu kiše u samo nekoliko minuta", objavio je Giani na X-u.

"Ne izlazite van, tko može neka ode na gornje katove!", upozorio je građane Giani.

⚠️Le immagini sono chiare, non scendete in strada. Non circolate con l’auto, chi può raggiunga i piani alti delle case! pic.twitter.com/RGt6JqST6X