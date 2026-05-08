Slijedi još jedno poskupljenje, a sustav je pred kolapsom? Rok curi, neki traže odgodu

Uz PET plastične, staklene boce za piće i limenke, povratna naknada uvodi se i za tetrapak.

"To su svi proizvodi mlijeka u tetrapak ambalaži, voćni sokovi, male bočice od dva decilitra u kojima u pravilu dolaze sokovi. I ono što je za potrošače važno da će s 1.1., ako ti proizvodi uđu u sustav povratne naknade, doći do porasta cijene tih proizvoda za iznos povratne naknade", kazala je Dragica Bagarić, direktorica Eko Ozra.

Dragica Bagarić, direktorica Eko Ozra Foto: DNEVNIK.hr

Što je 10 centi. Vrijedilo bi i za ostale vrste plastike te bočice pića ispod dva decilitra, što je bio minimum.

"Čini mi se kao dobro rješenje za očuvanje okoliša i smanjenje, a s druge strane zbog financijske naknade", rekao je Sven iz Vrbovca.

Sven, Vrbovec Foto: DNEVNIK.hr

"Imate one druge stvari, ne samo mlijeko, koje nemaju čep nego se reže ćošak, pa da se to vraća, ne znam baš", izjavila je Janja iz Zagreba.

U praksi je i dalje niz pitanja, upozoravaju iz tvrtke proizvođača.

"Hrvatska u ovom trenutku nema kapacitete za oporabu višeslojne kartonske ambalaže, trgovina nema kapacitete, odnosno nema aparate za preuzimanje te ambalaže već bi je morala sakupljati ručno, a onda je i problem s higijenskog aspekta za trgovinu", naglasila je Bagarić.

Povratna naknada i za tetrapak Foto: DNEVNIK.hr

Traže odgodu jer se spremaju i nova europska pravila kojima će se prilagođavati. Odgodu žele i poslodavci.

"Proširenje sigurno nosi sa sobom određene komplikacije i povećanje troškova. S jedne strane tetrapak ambalaža je puno kompleksnija za prikupljanje u odnosu na limenke, PET i staklo jer je višeslojna, to će zahtijevati dodatne investicije", rekla je Irena Weber, glavna direktorica HUP-a.

Irena Weber, glavna direktorica HUP-a Foto: DNEVNIK.hr

Iz Ministarstva okoliša poručuju - prijedlog će razmotriti, no rok od 2027. odavno je propisan Pravilnikom.

"Ne bi smjelo trebalo biti iznenađenje, ono što sam rekla, Pravilnik je iz 2023. godine, bilo je dovoljno vremena da se svi priviknu i pripreme, istina nije ostalo više puno vremena, ali činimo sve da sustav ipak profunkcionira od propisanog roka", izjavila je Sanja Radović, načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom.

Sanja Radović, načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom Foto: DNEVNIK.hr

Funkcioniralo bi, ističe, kao postojeći sustav koji bi se proširio.

"Trgovine već imaju uspostavljen sustav sakupljanja ambalažnog otpada tako da količina će se vjerojatno povećati. Naravno, imat će nešto više posla, ali možda treba spomenuti da i za taj dio posla trgovci dobivaju naknadu", rekla je Radović.

Povratna naknada i za tetrapak Foto: DNEVNIK.hr

Procjene su da bi se količine u sustavu povećale za oko 400 milijuna.