Zaposlenik hitne pomoći koji je bio na intervenciji kada je stradala šestogodišnja djevojčica nakon što je na nju naletio traktor, na Facebooku je objavio potresnu ispovijest.

Tomislav Petrušić napisao je kako je u poslu svašta vidio, ali da se taj dan slomio. Njegov bolni status podijeljen je tisuću puta, a potresne riječi mnoge su rasplakale.

Sad se opet oglasio na Facebooku.

"Onaj dan dok sam pisao onu objavu o malenoj bio sam jadan i nabrijan.Riječi su iz mene izlazile samo tako. Sada se hladne glave trebam zahvaliti u ime oca stradale djevojčice ekipi iz daruvarske hitne i našim kolegama u OHBP Pakrac koji su radili tog nedjeljnog jutra", napisao je.

"Kad me je nazvao nepoznati broj, prvo što sam čuo bio je zvuk traktora. Otac je čovjek koji sa svojom obitelji obrađuje 300 hektara zemlje i ima 70 krava. Čovjek radi od jutra do mraka jer od toga žive. Kaže da mora nastaviti živjeti za svoja dva sina jer je on ostao bez svog oca sa 7 godina i to isto ne želi njima. Otac se zahvaljuje svima jer je večer nakon pokopa zajedno s obitelji čitao moju objavu i sve vaše komentare podrške. Bilo im je bar na tren lakše, jer su osjećali da nisu sami. Dogovorili smo se da ćemo ostati u kontaktu i uskoro sjesti zajedno i popiti pivo. Poznato je da nesreće spajaju ljude. Očito da i suze nekada nisu samo suze. Suosjećanje ne košta ništa, ali znači puno", dodao je.

Ponovio je kako djelatnici u Hitnoj nemaju beneficirani radni staž.

"Trenutno nemamo osobu koja bi se za nas zauzela i borila na višoj razini. Hitnjaci su danas zapostavljeni i zaboravljeni u zdr. sustavu, ali bez obzira na to rade svoj posao najbolje što mogu i znaju! Za ovu državu HITNA NIJE BITNA i ako čujete uskoro suprotno. Vjerujte mi LAŽU VAM, KAO I NAS", zaključio je.