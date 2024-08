Teške tjelesne ozljede zadobio je 12-godišnji dječak iz Njemačke kada se u jučer poslijepodne penjao na stijenu nekoliko metara iznad mora te se prilikom penjanja poskliznuo i pao u more na stijene, izvijestila je u nedjelju istarska policija.

Pulska policija je dojavu kako je na Galebovim stijenama u Puli teško ozlijeđeno dijete zaprimila u subotu oko 16.45 sati. Dolaskom na mjesto događaja utvrdili su da se dijete u dobi od 12 godina, njemački državljanin, popelo na stijenu šest-sedam metara iznad mora i prilikom penjanja poskliznulo te palo u more na stijene i zadobilo teške ozljede.

Na obalu su ga izvukli djelatnici pulske javne vatrogasne postrojbe, nakon čega je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u pulsku, a potom i u riječku bolnicu na daljnju obradu.

Istarska policija još jednom upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more, odnosno da ne skaču u vodu nepoznate dubine te da ne skaču u more sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje u more ili je skakanje zabranjeno.

Pročitajte i ovo živio je novinarstvo Dvije godine bez omiljenog Bage: Sjećamo se dragog kolege koji je ostavio neizbrisiv trag

Pročitajte i ovo Napadi se nastavljaju VIDEO Ukrajinci zadali novi udarac Rusiji: Uništen još jedan važan most, objavljena snimka