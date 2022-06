U zagrebačkom Spomen-parku Dotrščina postavljena je nova info-ploča o spomenicima žrtvama fašističkog režima, a čelnicima Grada Zagreba predložena je i obnova Partizanskog groblja na Mirogoju, potvrdili su iz Saveza anfifašističkih boraca i antifašista (SABA RH).

Info-ploča postavljena je na glavni ulaz u Spomen-park Dotrščinu, zaštićeno kulturno dobro, a prikazuje osnovne podatke o spomenicima i njihovom rasporedu po šumi. Info-ploču postavio je Grad Zagreb, u suradnji s Virtualnim muzejom Dotrščina te u skladu sa zahtjevima Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Ploča je predstavljena tijekom polaganja vijenaca delegacije koju je predvodio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević uoči proslave Dana antifašističke borbe.

"Tijekom polaganja vijenaca najavljeno je i kako zagrebačke gradske vlasti najesen planiraju vratiti i spomen-ploču žrtvama ustaškog režima", potvrdio je za Hinu Juraj Dolovčak iz Udruge antifašističkih boraca i antifašista (UABA) Maksimir.

Spomen-područje Dotrščina mjesto je najvećeg masovnog zločina u povijesti Zagreba. Tijekom fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu, od strane ustaškog režima, na području današnjeg spomen-područja ubijeno je nekoliko tisuća građana, ponajviše osoba iz Zagreba i okolice.

Obnova nadgrobnih ploča više od 700 antifašističkih boraca

Čelnici Saveza antifašističkih boraca i antifašista tijekom polaganja vijenaca na zagrebačkom Mirogoju predložili su i obnovu Partizanskog groblja gdje su nadgrobne ploče više od 700 antifašističkih boraca.

U nalazu vještaka za potrebe SABA-a navodi se da su, iako je to groblje bilo obnovljeno prije dvadesetak godina, ploče napravljene od granita dijelom popucale, a "dijelom nedostaju – vjerojatno su ukradene’’. Ističe se i da je graviranje slova na pločama palih boraca izvršeno "vrlo plitko" i obojano crnom bojom tako da se imena vrlo teško mogu iščitati.



Predsjednik SABA RH Franjo Habulin potvrdio je da je na to upozorio predstavnike zagrebačke gradske vlasti koje je predvodio zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet (Možemo). "Načelno su pokazali interes, a pokazali su i da su shvatili situaciju kazavši da znaju što im je činiti", kazao je Habulin.

Na Partizanskom groblju na Mirogoju pokopani su poginuli borci NOB-a ili oni umrli u zagrebačkim bolnicima, a koji su svoje živote dali za oslobođenje od fašizma. U sklopu obnove Partizanskog groblja predložena je i obnova spomenika sa spomen pločama podignutog u lipnju 1945. u čast boraca talijanske brigade "Brigata Italia". Taj je spomenik, kako se ističe u nalazu vještaka, uništen tijekom Domovinskog rata.