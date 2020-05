Akcija Hrvatskog Crvenog križa "Vaš dar za pravu stvar" provodi se već godinama, ali ovih dana njihovi paketi nekima od naših sugrađana doslovno znače život, dan u kojem neće biti gladni.

U nacionalnom logističkom centru Hrvatskog Crvenog križa i danas će se spakirati četristotinjak paketa s osnovnim namirnicama prikupljenima u akciji "Vaš dar za pravu stvar".

''Povećan je obim posla zato što jednostavno svaki dan iskrsavaju neke nove grupe korisnika'', kaže Silvana Radovanović iz Hrvatskog Crvenog križa.

Zbog potresa i koronakrize ove su se police u posljednja dva mjeseca prebrzo praznile. Pa se u Crvenom Križu vesele svakoj donaciji.

'Prepoznali smo njihov projekt "Vaš dar za pravu stvar" koji pomaže u 8000 potrebitih obitelji odnosno koji nemaju čak ni jednom dnevno za topli obrok. Želimo potaknuti potrošače na solidarnost i podignuti svijest o ovom gorućem problemu'', poručuje Antonija Ivanković iz Leda. Dvije kune od svakog prodanog obiteljskog sladoleda Kvatro odlaze upravo za ovu akciju.



''Znače jako puno. Prvo znače da možemo kupiti puno više artikala, možemo pomoći puno više osoba u potrebi'', zahvalna je Silvana Radovanović iz Hrvatskog Crvenog križa.



Poput gospođe Nevenke. U skromnom domu u Čučerju živi sama. Rijetko joj dolaze gosti, a i da dođu ne bi ih, kaže, imala čime počastiti. ''Ovaj mesni doručak zbilja život znači kada si ovako udaljen, on doslovno spasi jedan cijeli dan'', govori Nevenka Stipanović.



Sa svakom novom sitnicom koju vadi iz paketa kao da malo lakše diše. Od svega se najviše razveselila pekmezu. ''Živim ja od mirovine, ali je mirovina u kreditima i mala je. Invalid sam, sa aneurizmom operiranom, s operiranim tumorom na mozgu'', kaže gospođa Nevenka.

Nesreća nikada kažu ne dolazi sama pa joj je u nedavnom potresu oštećena kuća. ''To je bilo jako teško. To je bilo... dobro, u redu, sad je to taj dan i sad smo gotovi. Više nas nema'', prisjeća se gospođa Nevenka potresa.

S 53 na leđima trebala je uživati u životu, ali on je za nju imao druge planove. Bez tekuće vode rublje pere na ruke, a u kantama s krova hvata kišnicu. Na pitanje je li joj teško odgovara: ''Je, sad već je. Pred četiri godine mi nije bilo tak teško, ni pred tri, ali sad mi je već puno teže.''



I od tumora na mozgu i od moždanog udara, sjetno priznaje, teža je ipak samoća.

''Zato se ja vama svaki puta jako obradujem. I niš me ne boli, više mi niš ne treba kad netko dođe'', zaključuje Nevenka.



Tamo gdje se sreća mjeri limenkom mesnog doručka vaš je dar zaista prava stvar.

